Græsrødder: Uafhængig fond bør erstatte satspuljen

Der er politisk flertal for at afskaffe den omdiskuterede satspulje, der støtter socialt udsatte.

En række kritiske rapporter fra Rigsrevisionen toppet med millionsvindel angiveligt begået af en af Socialstyrelsens egne ansatte samt et ønske fra Dansk Folkeparti om at sikre flere penge til pensionisterne.

Den cocktail tog under efterårets finanslovsforhandlinger livet af den næsten 30 år gamle satspulje. Den har siden begyndelsen af 1990'erne støttet udsatte grupper som hjemløse, stofmisbrugere og psykisk sårbare.

Men når puljen efter alt at dømme lægges i graven efter næste folketingsvalg, bør politikerne i stedet lade en uafhængig fond fordele støtten til landets mest udsatte.

Det mener Knud Kristensen. Han er formand for Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed.

- Vi vil gene sikre en armslængde i forhold til de politiske snævre prioriteringer. Og vi vil gerne sikre os, at ikke-forbrugte midler forbliver i fonden og ikke ryger tilbage i statskassen, siger Kristensen til Ritzau.

Satspuljen er finansieret ved, at overførselsindkomsterne hvert år stiger en anelse mindre en lønningerne. Den finansieringsmodel er der flertal for at afskaffe.

I stedet lægger regeringen og DF op til fremover at afsætte omkring 800 millioner kroner årligt på finansloven. Pengene skal gå til de formål, satspuljen har støttet, i særlig grad socialpolitikken.

Det er de penge, Sind mener bør fordeles af en fond. Den skal have både politikere og civile organisationer i bestyrelsen.

Knud Kristensen mener ikke, at der har været problemer med kvaliteten af de projekter, politikerne har støttet med penge fra satspuljen.

- Men fordi der er tale om en årlig prioritering, er der en tendens til, at de kortsigtede interesser, der er oppe i tiden, bliver prioriteret. Det vil vi gerne ud over, siger Sind-formanden.

Knud Kristensen har lanceret forslaget sammen med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og forhenværende folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V) i et læserbrev i Jyllands-Posten.

Nyrup er protektor for Det Sociale Netværk og Headspace, der arbejder for psykisk syge. Mens Vesselbo er tidligere socialordfører for Venstre.

Venstres nuværende socialordfører, Martin Geertsen, kender ikke deres forslag i detaljer. Men han tvivler på, at det er en god idé at lade en fond stå for at fordele midlerne til de udsatte.

- Satspuljen er mere eller mindre blevet gjort til en del af finansloven. Derfor tror jeg, at man må fastholde, at det er politikere, der til syvende og sidst prioriterer, hvad midlerne skal gå til, siger Geertsen.

- Det er politikerne sådan set valgt til.