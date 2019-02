Gorms børn er ikke vaccineret: - Jeg spørger dagligt mig selv, om jeg gør det rigtige

Gorm Lundshøj fra Vester Skerninge på Sydfyn er blandt det lille mindretal af forældre, der ikke vil lade deres børn vaccinere. Et bevidst fravalg, der ikke har været let for hverken Gorm eller hans hustru.

- Mæslinger er farlige i ulande, hvor børn er underernærede og har et svækket immunsystem. Det er her, vi ser de mange dødsfald. Men for et sundt og raskt barn i Danmark er det ubehageligt, men ikke farligt. Selv før 1987, da mæslingevaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet, var det mere sandsynligt at blive ramt af lynet end at dø af mæslinger, forklarer han.

For Gorm handler det blandt andet om, at han ikke er bange for sygdommene. Hverken for mæslinger, fåresyge, polio eller nogen af de andre sygdomme, man kan vaccinere mod i Danmark.

- Tværtimod. Men det er et aktivt fravalg. Jeg har vejet for og imod, ligesom Sundhedsstyrelsen har gjort det i sine anbefalinger. Det har krævet mange overvejelser, mange diskussioner og meget research. Og jeg forstår godt alle argumenterne for vaccinerne. Jeg tipper bare til den anden side, siger han.

En af dem er Gorm Lundshøj og hans hustru, der bor i Vester Skerninge på Sydfyn. De har to små drenge på tre og fem år. Parret har truffet et kontroversielt - og for mange helt uforståeligt - valg om sige nej til samtlige stik hos lægen. Det betyder, at deres børn hverken er beskyttet mod mæslinger eller nogle af de andre sygdomme, man kan vaccinere imod igennem børnevaccinationsprogrammet.

52-årige Gorm Lundshøj har truffet et aktivt valg om ikke at vaccinere sine børn. - Det er ikke en statisk beslutning. Jeg kan til enhver tid træffe et andet valg, men lige nu er det det rigtige for mine børn, siger han. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg kender et forældrepar, der mistede deres søn få dage efter, at han blev vaccineret. De er overbevist om, at det skyldes vaccinen. De historier findes altså. Og jeg kender andre, der har fået erstatning, fordi deres barn fik en hjerneskade. Det ville jeg ikke kunne leve med. Det er langt sværere at træffe et valg, som har konsekvenser end et fravalg, som har konsekvenser, siger han.

- Jeg mener ikke, at vi ved nok om de sundhedsmæssige konsekvenser af vaccinerne. Nogen mener, at de er fuldkommen ufarlige, mens andre siger noget andet. Men der er ingen, der har lavet studier af børn, der er vaccineret i forhold til børn, der ikke er vaccineret over en længere årrække. Det vil jeg gerne se, før jeg eventuelt træffer et andet valg, siger han.

Hvad er det for nogle bivirkninger, du er bekymret for?

- Ja, hvorfor ikke spare sit søde lille barn for at blive syg? Jeg forstår godt det argument. Men en vaccine kan så have nogle andre bivirkninger. Og det går generelt imod mine værdier at give medicinsk behandling til et sundt og raskt barn, siger han.

Men de risikerer jo at få meningitis eller andre følgesygdomme, som kan undgås med et lille stik. Så hvorfor ikke vælge vaccinen?

For andres skyld

Gorm Lundshøj kender dog godt argumenterne for at vaccinere sine børn af hensyn til resten af samfundet - altså for at opnå såkaldt 'flokimmunitet'. Eller at vaccinere sine børn af hensyn til de syge og handicappede børn, der ikke kan tåle for eksempel mæslinger.

- Det gør da voldsomt indtryk på mig, når jeg hører om kræftsyge eller immunsvækkede børn, der skal skærmes af for resten af verden. Men det, jeg tænker om det, er, at vi hele tiden skal gøre op med os selv, om vi vil gøre noget for det fælles bedste eller vores eget bedste. Og for mig er det en høj pris at betale at komme en vaccine ind i mit barn for andres skyld. Det kan man ryste på hovedet af. Men det er først og fremmest mine egne børn, jeg har et ansvar for, siger han.

Men dine børn nyder jo også godt af, at andre er vaccinerede, fordi risikoen for at de bliver syge af for eksempel mæslinger, derfor er meget lille?

- Ja, det er rigtigt. Men jeg har ikke bedt om, at andre skal gøre noget for mine børns skyld. Enhver må træffe sit eget valg. Og jeg spørger da dagligt mig selv, om jeg gør det rigtige. Og hvis jeg en dag beslutter mig for noget andet, er det jo ikke for sent, siger han.

MFR-vaccinen, der beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, gives af to omgange, når barnet er 15 måneder og fire år. WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinen, men det er ikke lovpligtigt i Danmark.