Gør din bolig klar til elbilen

Den lader, der typisk følger med elbilen - ofte kaldet en mormorlader - er kun til nødopladning over en kortere periode. Helst ikke mere end en time, råder FDM. Skal du bruge laderen, kræver det, at du indstiller elbilen til at lade med seks ampere, hvilket er betydeligt under de fleste elbilers kapacitet. Men alternativet er, at du overopheder stikkontakten. (Arkivfoto)