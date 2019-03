Gode råd og guidelines skal gøre forbrugere mere klimavenlige

Forbrugere skal fremover gøres mere opmærksom på, hvilken effekt en fødevare har på miljøet, og det skal være nemmere at træffe klimavenlige valg, når varerne til aftensmaden bliver købt.

Derfor er klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), detailhandlen og fødevarebranchen blevet enige om et partnerskab, der skal munde ud i mere oplysning til forbrugeren, fortæller ministeren.

- Det er med det formål at give forbrugerne guidelines, når man står og handler i supermarkedet eller ved købmanden, siger Lars Christian Lilleholt.

Disse guidelines skal indeholde gode råd. De konkrete råd er ikke udformet endnu. Men når de bliver, skal de ifølge ministeren gøre forbrugeren bevidst om mere end pris og kalorieindhold.

- Der skal også fokus på, hvad det betyder i forhold til klimaet. Hvordan kan jeg foretage mit indkøb på en måde, der er så klimarigtigt som overhovedet muligt, siger ministeren.

Til mødet deltog blandt andet repræsentanter fra Coop, Salling Group og Dagrofa, der er koncernen bag blandt andet Meny og Spar. Også Danish Crown og Årstiderne var mødt op.

Der var også deltagelse fra organisationerne Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer, Forbrugerrådet Tænk og Økologisk Landsforening.

Det er organisationer med mange forskellige interesser, men ministeren er ikke nervøs for konflikter.

- Det er helt klart min oplevelse, at når det handler om at sikre en mere klimavenlig adfærd, så er en række af kæderne opmærksomme på, at vi er nødt til at skubbe konkurrencen til side, siger Lars Christian Lilleholt.

Regeringen bebudede i 2018 et mærkat, der skal afsløre fødevarers klimabelastning. Til trods for at mærkatet udeblev, så er ministeren fortrøstningsfuld.

Han kalder det "historisk", at hele detailbranchen er samlet i et bredt partnerskab.

Det er uvist, hvornår partnerskabet munder ud i noget konkret.

Men ministeren regner med, at aktørerne meget snart skal samles igen, sådan de i fællesskab kan komme videre med en konkret handlingsplan.

Det er Lilleholts håb, at både sundhedsområdet og miljø- og klimaområdet kan inddrages i arbejdet.