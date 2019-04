Ghita Nørby og hundeforlystelse er blandt årets aprilsnarer

Landets aviser forsøger traditionen tro at tage fusen på læserne den 1. april.

1. april er en begivenhedsrig dag i medierne, som traditionen tro bringer opdigtede nyheder, der skal snyde læserne.

En af dagens nyheder vil glæde de mange hundeejere i landet.

B.T. kan den 1. april nemlig berette, at Tivoli i København ikke længere blot vil være en forlystelsespark blot for børn og voksne, men også for hunde.

Allerede den 4. april skal Tivoli således åbne en ny forlystelse særligt målrettet menneskets bedste ven, skriver B.T.

Ghita Nørby spiller desuden en hovedrolle i en af årets aprilsnarer.

Ifølge Ekstra Bladet har den berømte skuespiller et karriereskift på trapperne. Avisen hævder, at Ghita Nørby efter sin medvirken i Radio24syv-programmet "Hele Danmarks Ghita" er blevet et hot navn i radiobranchen.

DR skal have haft held med at overtale Ghita Nørby til sammen med kollegaen Malene Schwartz, der spillede Maude i Matador, at være vært i et nyt P1-program med navnet "Danske Divaer".

I Berlingske kan man 1. april læse, at Folkemødet flytter fra Bornholm i 2020 til Lindholm.

Det hævder avisen, at en hemmelig kaffeklub på Slotsholmen har besluttet sammen med Folkemødets ledelse.

Idéen skulle være, at gøre Folkemødet til et "langt mindre og mere eksklusivt arrangement", skriver Berlingske.

Politiken er også ude med et forsøg på at snyde læserne. Ifølge avisen vil Dansk Folkeparti have Nationalbanken i det centrale København revet ned.

- Bygningen er et eksempel på den menneskefjendske arkitektur med inspiration fra Bauhaus, som har ødelagt vores middelalderbyer landet over, siger DF's kulturordfører, Alex Ahrendtsen, ifølge Politiken.

Han foreslår således ifølge avisen, at der i stedet bygges en ny nationalbank efter forlæg af den barokbygning, der i 1700-tallet husede på grunden.