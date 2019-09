Geolog: Himmark Strands havmiljø kan nemt blive rent igen

Det er dyrt at køre boringer konstant. Men det kan hjælpe på forurening ved strand på Als, mener geolog.

Det er nemt at gøre noget ved giftforurening ved Himmark Strand på Nordals. Men det kan være en bekostelig affære.

Sådan lyder vurderingen fra Walter Brüsch, geolog og seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er en sag, man bør gøre noget ved. Den er meget enkel, og man kan sagtens sikre sig, at havmiljøet bliver rent i det her område igen, siger han.

Størstedelen af problemet kan nemlig klares med afværgeforanstaltninger.

- Det er ganske enkelt at lave en afværgeforanstaltning nede ved stranden. Man skal sætte nogle boringer ned i det lag, hvor det forurenede vand kommer fra, pumpe det op, og så skal man rense det, siger Walter Brüsch.

Boringerne skal ifølge Brüsch køre konstant, så der ikke kommer forurenet vand op via havstrømmen. Det afhænger af styrken i forureningen, hvor lang tid foranstaltningerne skal køre.

- Det kan sagtens være alt fra 20 til 50 år, hvor man skal køre en afværgeforanstaltning.

- Og det er selvfølgelig ikke billigt. Det er dyrt, siger han.

Til gengæld vil vandet være tilstrækkeligt rent til at bade i, lige så snart rensningsarbejdet med boringer er i gang, forklarer Walter Brüsch.

Årsagen til forureningen er, at Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Det har ført til fund af klorholdige dioxiner og senest det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud for Himmark Strand.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at der indføres et badeforbud på en 600 meter lang strækning.

Region Syddanmark arbejder på at kortlægge den nøjagtige placering af kilden til forureningen.

Ifølge miljøudvalget har Region Syddanmark 10-20 millioner til fysisk oprydning om året. Formanden for udvalget, Jørn Lehmann Petersen (S), forventer imidlertid, at Danfoss vil bidrage til finansieringen.

Han mener videre, at staten bør ryste op med flere penge til regionerne til at håndtere de såkaldte generationsforureninger.