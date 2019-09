Generalkonsul: Dronningebesøg betyder umådeligt meget

Dansksindede syd for grænsen ser dronningebesøg som udtryk for anerkendelse, siger generalkonsul Kim Andersen.

Fredag eftermiddag stævner kongeskibet "Dannebrog" ud fra havnen i Flensborg, og det markerer afslutningen på dronning Margrethes fire dage lange besøg.

Dronningen har haft et tætpakket program med besøg på det danske mindretals skoler, et alderdomshjem, forsvarsværket Dannevirke og sågar hos Dänisches Bettenlager (Jysk, red.).

Den er den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, der har været vært for dronningens besøg.

Et besøg, der ifølge generalkonsulen har stor betydning for det danske mindretal syd for grænsen.

- Det betyder umådeligt meget. Det er virkelig noget, man har set frem til og glædet sig oprigtigt til.

- Det er jo en anerkendelse af det liv, der leves. Af den måde historien har udviklet sig på, og den rolle som mindretallet aktivt og vedholdende har spillet i forhold til at skabe afspænding og udvikle en dynamisk grænseregion, siger Kim Andersen.

Besøget sker forud for, at det næste år er 100 år siden, at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlagt.

Dermed fik Danmark Sønderjylland tilbage, efter at landsdelen havde været tabt til Tyskland siden krigen i 1864.

I forbindelse med grænsedragningen opstod det danske mindretal syd for grænsen.

Det var en befolkningsgruppe, som følte sig danske og gerne havde set en sydligere grænsedragning.

Mindretallet består i dag af omkring 50.000 personer, der er dansksindede og i høj grad lever en dansk hverdag i det tyske samfund.

Det danske mindretal har sine egne skoler i regionen, og dronningen besøgte blandt andet Duborg-Skolen i Flensborg.

- Vi oplevede på Duborg-Skolen på førstedagen en meget flot tale af en ung pige, der talte på elevernes vegne.

- "De er jo også vores dronning," sagde hun med det her sydslesvigske twist i tonen, på en blanding mellem dansk og tysk.

- Der er ingen tvivl om, at der også blandt de helt unge er en følelse af, at man hører til den danske folke- og kulturkreds. På den måde opfatter man også majestæten som sin dronning, siger Kim Andersen.

Det er ifølge generalkonsulen første gang, at et dronningebesøg i regionen strækker sig over fire dage.