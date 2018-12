Genbrug har fået plads i pakkerne under juletræet

Mødrehjælpen, der driver genbrugsbutikker, oplever, at folk er begyndt at købe julegaver hos dem.

Forældre og bedsteforældre opsøger i stigende grad genbrugsbutikker, når de skal finde gaver til børnenes pakkekalendere og adventsgaver.

Og som en helt ny tendens bliver julegaverne nu også i stigende omfang købt i genbrugsbutikker.

Sådan lyder det samstemmende fra Danmarks største digitale genbrugsmarkedsplads, DBA, og fra Røde Kors, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen, der til tilsammen driver mere end 500 genbrugsbutikker landet over. Det skriver Politiken Søndag.

- For bare fem år siden købte man slet ikke brugte julegaver. Det skete kun, hvis man var virkelig hårdt presset økonomisk. Det var bare ikke socialt acceptabelt at lægge brugte ting under juletræet, siger Lone Frøsig, butikskonsulent i Mødrehjælpen, til Politiken Søndag.

- Sådan er det ikke længere. Pakkegaverne kom for et par år siden, og nu ser vi folk købe også julegaver hos os, især i de store byer som København og Aarhus.

Normalt må Mødrehjælpen, Kirkens Korshær og DBA notere et fald i genbrugssalget i december, hvor de fleste foretrækker at lægge nye, ubrugte gaver under juletræet, fordi de kan byttes efter jul.

Men nu er kurven knækket, siger Tina Donnerborg, chef for 240 genbrugsbutikker i Røde Kors:

- Vi har ikke de præcise omsætningssal for december endnu, men vi kan se, at julesalget er steget kraftigt, og at folk nu også køber julegaver i vores genbrugsbutikker.

- Det er første gang, vi ser den udvikling, siger hun til Politiken Søndag.