Gamle luftfotos er online: Find dit barndomshjem på nettet

Hvordan så dine forældres gård ud for 60 år siden? Svaret kan findes på Det kongelige biblioteks hjemmeside. Men biblioteket har brug for hjælp.

Alle lokalhistorisk interesserede inviteres derfor til at hjælpe med til placere luftfotografierne korrekt og tilføje de rigtige informationer, som Det Kongelige Bibliotek ikke selv er i besiddelse af.

En række af disse billeder har Det Kongelige Bibliotek siden 2012 digitaliseret i projektet "Danmark set fra luften", hvor over en million luftfoto indtil videre er lagt ind på et digitalt danmarkskort.

Før der var noget, der hed Google Maps og droner, specialiserede en række forskellige firmaer sig i at tage og efterfølgende sælge luftfotografier af gårde, fabrikker m.v. taget fra fly.

Før gps

Det fortæller Jacob Hanquist Petersen, der både er lokalhistorisk interesseret og møller på Uldum Mølle. Han har med hjælp fra lokale borgere allerede været i gang med at placere mange lokale luftfotos fra Uldum og Kattrup, nord for Horsens, hvor han selv bor.

Men der er stadig mange billeder, der mangler en eksakt placering, lyder det fra Jacob Hanquist.

- Da luftfotoene blev taget, var der ikke noget, der hed gps-placering, som i dag. Derfor er de fleste billeder blot registreret med et bynavn, men jeg er sikker på, der sidder mange derude, der kan genkende gårdene og kan hjælpe Det Kongelige Bibliotek med oplysninger, lyder det fra Jacob Hanquist, der ikke har nogen aktie i foretagendet ud over en passion for lokalhistorie.