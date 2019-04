Kinas pandaer og kampen for frihed til Tibet

Onsdag 10. april er der gallaaften for de to nye pandaer, Xing Er og Mao Sun, i København Zoo, hvor blandt andre dronning Margrethe, statsminister Lars Løkke Rasmussen og repræsentanter fra Kina vil være til stede.Pro-tibetanske demonstranter vil i den anledning protestere foran København Zoo på grund af Kinas krænkelser af menneskerettigheder i Tibet, der i 1950 blev besat af folkerepublikken. I 1959 flygtede Tibets åndelige leder, Dalai Lama med 20.000 tilhængere til Indien. Lhasa er fortsat hovedstad i det kinesisk-besatte Tibet.



Torsdag ankom de to pandaer til Københavns Lufthavn fra Beijing, Kina. Pandaerne er en lånegave fra den kinesiske regering til kongeriget Danmark, og de to sort-hvide bjørne er udlejet til København Zoo i de kommende 15 år til en pris på en million amerikanske dollar om året.



Fra torsdag 11. april klokken 9 er der offentlig adgang til at se pandaerne i København Zoo med åbning af pandaanlægget ved kronprinsesse Mary.



Lars Løkke Rasmussen afviste både i 2011 og i 2015 at mødes med Tibets åndelige leder, Dalai Lama, da lamaen besøgte Danmark, og under et kinesisk statsbesøg i Danmark i 2012 fik pro-tibetanske demonstranter frataget deres flag. Episoden har medført en årelang undersøgelse af politiet under Tibet-kommissionen.