Fyrværkeri forårsagede færre personskader end sidste år

30 personer, herunder 13 unge under 18 år, kom alvorligt til skade med fyrværkeri ved nytår.

I alt blev 225 personer behandlet for fyrværkerirelaterede skader ved de danske sygehuse nytårsaftensdag og nytårsdag.

Det oplyser Ulykkes Analyse Gruppen, som er en forskningsinstitution under ortopædkirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Af de tilskadekomne havde 30 personer fået alvorlige skader. Ud af dem er 13 børn og unge under 18 år. En tredjedel af de alvorligt skadet var tilskuere.

Det er hovedsageligt mænd, som får skaderne. Omkring 80 procent af de tilskadekomne er mænd.

Langt de fleste af de 225 personer - omkring to tredjedele - er 25 år eller derunder.

Det var dog ikke ulovligt fyrværkeri, der var skyld i ulykkerne, da næsten alle blev skadet af godkendt fyrværkeri.

- Blandt de alvorlige skader er raketter og batterier ansvarlige for to af tre skader, mens ulovligt fyrværkeri kun har givet få alvorlige skader, skriver Ulykkes Analyse Gruppen i pressemeddelelsen.

Ifølge forskningsinstitutionen havde halvdelen af de børn under 15 år, der kom til skade, ikke beskyttelsesbriller på.

Antallet af tilskadekomne er dog færre end nytåret 17/18, hvor i alt 254 personer blev behandlet for skader forårsaget af fyrværkeri.

Det er ifølge Jens Lauritsen, overlæge ved ortopædkirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital, glædeligt, men stadig for mange

- Enhver af dem, er en unødvendig skade.

- Men vi er glade for, at antallet er gået ned for hvert år de sidste tre år. Det gælder også de alvorlige fyrværkeriskader, siger Jens Lauritsen.

Der er dog stadig for mange børn og unge, der må en tur forbi de danske sygehuse i nytårsdagene, lyder det fra overlægen.

- Det bekymrer mig meget, at halvdelen af de tilskadekomne er under 18 år og en fjerdedel under 16 år, siger Jens Lauritsen.

Ulykkes Analyse Gruppen opfordrer folk til blandt andet at huske at undgå ulovligt fyrværkeri, bruge sikkerhedsbriller og overholde sikkerhedsafstanden.