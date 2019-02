Fynske studie af børn over 18 år: Her er de fem vigtigste opdagelser indtil videre

BPA og sprogudviklingen hos børn

Drenge udsat for plastkomponenten Bisfenol A, BPA, som blandt andet findes i noget legetøj, drikkedunke og nogle madkasser, har et dårligere ordforråd i toårsalderen end drenge, som ikke i samme grad har været udsat for BPA. Stoffet mistænkes også for at være hormonforstyrrende og have en skadelig virkning på menneskers frugtbarhed.