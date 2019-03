Det er ikke kun teoretikerne på Syddansk Universitet, der glæder sig over en stor gave til stedets robotforskning fra A.P. Møller Fonden. De fynske robotvirksomheder er stærkt begejstrede for, at der kommer mere forskning og flere højt uddannede robotmedarbejdere.

- Ja, jeg kender miljøet og ved, at det er nogle meget dygtige folk, der arbejder der, så det er et godt sted at investere pengene. Men det er virkelig også nødvendigt, at der bliver ved med at ske noget, hvis Odense og Syddansk Universitet skal bevare sin position som førende robotcentrum. Der er mange, meget stærke byer og universiteter, der gerne vil have deres bid af kagen, så Odense skal hele tiden flytte sig, siger Esben Østergaard, der i dag er direktør for teknik og udvikling i Universal Robots.

- Det er virkelig fedt, siger Esben Østergaard, der selv har forsket på universitetet. Han flyttede dertil fra Los Angeles, og det var her han lidt senere var med til at stifte Universal Robots, der nu beskæftiger omkring 500 medarbejdere, og som producerer små, let programmerbare robotter.

De fynske robotvirksomheder er stærkt begejstrede for, at der bliver sat endnu mere fart på robotforskningen på Syddansk Universitet i Odense. A.P. Møller Fonden har foræret universitetet 100 millioner kroner til en udvidelse af de lokaler, der i dag huser denne forskning, og det vil få stor betydning for virksomhederne, mener de selv.

A.P. Møller Fonden har givet 100 millioner kroner til robotforskningen på Syddansk Universitet i Odense.Pengene skal bruges til en ny topmoderne bygning. Bygningen bliver placeret i den sydlige del af universitetet og forbindes med en gangbro til det nuværende Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, hvor robotforskningen har hjemme i dag. Det eksisterende institut, der stod færdig i 1999, var også en gave fra fonden. Det nye byggeri bliver på 4520 kvadratmeter i tre etager. Den nederste etage skal bestå af et stort laboratorium - et såkaldt Dream Lab - hvor 10 grupper samtidig kan have plads til at arbejde. Byggeriet, der ventes at stå færdig i 2022, skal nu i en arkitektkonkurrence.

- Vi får glæde af det

For direktør Claus Risager, Blue Ocean Robotics, kommer den nye pengeindsprøjtning til robotforskningen på det helt rigtige tidspunkt.

- Det er ikke mange år siden, at vi havde svært ved at interessere unge mennesker for robotter og automation. Men nu har de fået øjnene op for de mange spændende ting, der er i vores fag, og så er det meget vigtigt at kunne tilbyde dem nogle gode faciliteteter og spændende forskning, når de overvejer at begynde på en af uddannelserne i faget.

- Syddansk Universitet ligger særdeles godt på det her område, og med de ekstra penge tror jeg, at vi kan tiltrække flere og dermed få en mindre mangel på kvalificeret arbejdskraft, siger Claus Risager.

- Så jeg regner bestemt med, at vi i robotindustrien får stor glæde af gaven, siger direktøren, som har en række forskellige robotprodukter under sine vinger.

I Jorgensen Engineering, der laver store fabriksanlæg til blandt andet fødevarevirksomheder, er direktør Jens Nyeng glad for, at der bliver bedre muligheder for, at virksomheder som hans kan teste og afprøve ny teknologi.

- Det er herligt og helt unikt, at en virksomhed kan komme i nærheden af den slags faciliteter. Det giver os nogle spændende muligheder, siger han.

- Jeg håber, at vi benytter lejligheden til at tage endnu et skridt, så vi ikke kun tænker på den enkelte robot. En robot er blot en komponent i en produktion, så det er vigtigt, at vi også bliver dygtige til at integrere den. Hvis vi bliver satser mere på den side af robotforskningen, vil det gøre Odense endnu stærkere som robotcentrum, siger Jens Nyeng.

Da direktør Mads Andresen, Inwatec, fik nyheden om gaven til robotforskningen, var det aften i Japan, hvor han befinder sig for tiden. Derfor ville han straks fejre nyheden med en ekstra øl.

- Det er alle tiders. Odense og universitetet har været rigtig gode til at tage det lange, seje træk over 20 år i et tæt samarbejde, og det her viser, at det bliver respekteret.

- Det er af meget stor betydning for os, at vi kan få nogle rigtig dygtige studerende fra Syddansk Universitet, og hvis der kan blive flere af dem, vil det være dejligt, siger Mads Andresen, hvis virksomhed laver robotter til vaskeribranchen.