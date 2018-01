Den 32-årige Pellegrino Piantadosi fik intet ud af at anke sin dom fra byretten, for også landsretten holder fast i seks års fængsel og udvisning af Danmark for altid.

Der var ingen rabat at hente for den 32-årige italiener Pellegrino Piantadosi, som havde anket sin byretsdom på seks års fængsel og udvisning af Danmark for altid for sin deltagelse i en fynsk narkoring.

For Østre Landsret nåede onsdag frem til præcis samme resultat som Retten i Odense, nemlig at Pellegrino Piantadosi havde været i besiddelse af og solgt kokain, amfetamin, hash og rivotrilpiller.

Han var en sjettedel af en fynsk narkoring, som allerede sidste år fik domme i byretten. Blandt andet var der én af dem, som fik ni års ubetinget fængsel, og en 61-årig mor fra Aarup blev også dømt sammen med sin 20-årige datter.

Sagen begyndte med massive anholdelser den 30. september 2016 under en stor politiaktion på flere adresser i Odense, Kolding og Aarup, og det skete efter en længerevarende efterforskning med hemmelige ransagninger og telefonaflytninger.

Tre mænd og tre kvinder blev dengang anholdt, og politiet fandt både amfetamin, kokain, hash, piller og skydevåben.

De fem modtog deres byretsdomme, mens Pellegrino Piantadosi har holdt fast i, at han slet ikke havde den andel i narkoringen, som politi, anklagemyndighed og byret mente. Han var derfor den eneste af de seks, som valgte at anke sin dom.

Nu har landsretten så nået frem til samme resultat, nemlig at han fra november 2015 til september 2016 havde solgt 1,5 kilo amfetamin til flere forskellige personer, ligesom han sammen med hovedgerningsmanden opbevarede 2,2 kilo amfetamin, 144,8 gram hash og 627 rivotrilpiller hos den 61-årige, og 194 gram amfetamin hos den 20-årige.

I landsretten var der ifølge den 32-åriges forsvarer, advokat Kristian Mølgaard, ikke enighed blandt landsdommerne om dommen. Der var dog flertal for en stadfæstelse. Uanset hvad kan Pellegrino Piantadosi ikke umiddelbart gå til en højere retsinstans for at få prøvet sagen en tredje gang.

- Ni vil vi læse dommen og se, om der er noget, vi eventuelt kan gå videre med til Procesbevillingsnævnet, siger Kristian Mølgaard.

Det er især udvisningen, som ifølge forsvareren rammer den 32-årige mand hårdt, fordi han i Danmark har et ét-årigt barn med sin kone.

Avisen nævner som udgangspunkt navne på personer, som bliver idømt fra ét års ubetinget fængsel og opefter.