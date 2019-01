Fynsk chauffør sigtet efter uheld på motorvej - bilist fulgte efter blå blink

Den 46-årige chauffør i den anden lastbil er fra Hornsyld syd for Horsens. Han blev ikke sigtet for noget.

Christiansfeld/Gelsted: Et uheld på motorvejen syd for Christiansfeld onsdag formiddag klokken 10.38 udløste flere sigtelser.

Fulgte efter politiet

Det gjorde en 30-årig mand fra Horsens til gengæld. Han var lidt for smart, for da et udrykningskøretøj fra et af de lokale brandværn kom kørende med frigørelsesudstyr og under udrykning, fulgte den unge mand efter i sin personbil. Det foregik midt på motorvejen mellem de andre biler.

Han gav dog plads til ambulancen og den politibil, der kom bagefter. Men dem fulgte han også efter.

Da udrykningskaravanen nåede frem til uheldsstedet, blev han standset af betjentene i den politibil, han var fulgt efter. Manden blev sigtet for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.