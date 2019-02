Et nyt forskningsprojekt ledet af SDU-forskere med 45 millioner kroner i støtte fra EU skal sikre bedre testmetoder til at tjekke kemikalier for hormonforstyrrende stoffer. Det gør Christel Schaldemose, der er medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet og suppleant i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, "megastolt". Hun kalder projektet for vigtigt.

Et danskledet projekt - ERGO - som samler 16 partnere fra universiteter, nationale styrelser og industrikoncerner - har fået 45 millioner kroner under forskningsprogrammet Horizon 2020. Det skal sikre bedre testmetoder til at tjekke kemikalier for hormonforstyrrende effekter.

Hvad tænker du om, at EU har støttet det her projekt?

- Det er helt rigtigt og vigtigt, at vi støtter forskningsprojekter. Særligt godt på de områder, hvor vi mangler viden og indsigt i. Danmark og SDU er helt i front i forhold til forskningen inden for det her område. Jeg er lykkelig for, at EU kan bidrage til de projekter. Det er også vigtigt i lovgivningsprocessen, fordi vi i stor stil baserer lovene på den viden, der findes. Og på det punkt er vi bagud på det her område. Vi har mega meget brug for forskning.

Man kan allerede teste for, om kemikalier har negative påvirkninger i dag. Og der er andre områder, der også kunne have haft gavn af 45 millioner kroner. Hvorfor er det så nødvendigt, at EU støtter op om det her projekt?

- De 45 millioner kroner have en betydning for alle europæiske borgere. Jo klogere vi bliver, jo bedre kan vi beskytte borgerne. Og hvis de kan forhindre sundhedsskader, er pengene hurtigt tjent ind.

Som dansk Europa-parlamentariker med fynsk blod - hvad tænker du så om, at det er danske forskere fra SDU, der står i spidsen for projektet?

- Jeg er megastolt af det. Det er vigtigt. De gør et kæmpe stykke arbejde. For mig er det ekstra aspekt, når det er forskere for mit land, giver det noget til min troværdighed.

Hvis der kommer nye testmetoder, der viser, at nogle kemikalier er hormonforstyrrende, vil du så gå videre med det i EU-regi?

- Når projektet er færdigt, vil jeg læse det, og hvis der kommer gode råd eller ny viden, vil jeg selvfølgelig lægge pres på lovgiverne og kommissionen for at følge resultaterne.