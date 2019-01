Fundings analyse: Ugen, da Uffe Elbæk råbte, at Mette Frederiksen ikke har noget på

Hvis Mette Frederiksen havde haft et fromt nytårsønske om, at 2019 skulle bringe fred og ro i det parlamentariske bagland, blev hun hurtigt skuffet. Kun fire dage inde i det nye år erklærede Alternativets Uffe Elbæk, at han har meget svært ved at se forskel på Socialdemokratiet og Venstre.

Vi kommer til at høre socialdemokrater gentage det igen og igen de kommende måneder: At lige netop dette valg er et af de vigtigste i mange år. De vil fortælle, at Danmark står ved en korsvej, hvor danskerne skal vælge mellem velfærd eller skattelettelser. Mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.

Man kan mene, at det er en forsimpling af virkeligheden, og partiets håndgangne mænd og kvinder lægger da også moms på for at trække uenighederne ekstra klart op så tæt på valget.

Men selv uden valgkampsspinnet vil mange socialdemokrater stadig insistere på, at det forestående folketingsvalg er endog meget afgørende. Derfor var det mildest talt også en noget uvenlig nytårshilsen, Socialdemokratiet fredag modtog fra Alternativet.

Som det lille barn i eventyret om kejserens nye klæder stillede Uffe Elbæk sig op i Politiken og råbte: Hun har jo ikke noget på! Alternativets statsministerkandidat kunne modsat socialdemokraterne ikke se, at det skulle gøre en væsentlig forskel at få Mette Frederiksen som statsminister frem for Lars Løkke Rasmussen.

- Selvfølgelig vil der være en forskel på, om der kommer en Mette Frederiksen-regering eller en Lars Løkke-regering. Men der er altså nuancer i gråt til forskel, udtalte Uffe Elbæk.

Man skal selvfølgelig ikke være blind for, at Alternativet har en kæmpe interesse i at få det til se ud, som om Venstre og Socialdemokratiet er to alen af samme stykke. De er jo alternativet. Men selv om spinalarmen blitzer, må man anerkende, at de vælgermæssigt virker til at have fat i noget.

Denne uge bød således på en meget interessant meningsmåling. Altinget og Jyllands-Posten havde spurgt et udsnit af befolkningen, hvem de helst ville have som statsminister. 28 procent ville have Mette Frederiksen og 23 procent Lars Løkke Rasmussen.

Man kunne på den baggrund vælge at konkludere, at danskerne foretrækker Mette Frederiksen. En anden udlægning kunne imidlertid være, at vælgerne hverken vil have Socialdemokratiets eller Venstres statsministerkandidat.

30 procent af de adspurgte svarede nemlig, at de helst så en helt tredje statsminister. Et markant højere tal end for små fire år siden. Det må give Alternativet blod på tanden.

I den socialdemokratiske top har man ellers længe argumenteret for, at der er grænser for, hvor hårdt Uffe Elbæk kunne blive ved med at slå løs på Socialdemokratiet. Analysen har været, at hans bagland ville vende sig mod ham, hvis han blev ved med at bidrage til kaosset i rød blok og dermed gamble med Mette Frederiksens chancer for at blive statsminister.

Men hele den logik hviler på en forudsætning om, at Alternativets vælgere ser en særskilt værdi i, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Hvad nu hvis det ikke for alvor forholder sig sådan? Hvad nu hvis de ligesom Uffe Elbæk har svært ved at se forskel? Det kunne den føromtalte meningsmåling godt tyde på.

Socialdemokratiet virker til tider begrænset af egen begejstring over Mette Frederiksen. Socialdemokraterne mener af et ærligt hjerte, at hun har potentialet til at blive en af de helt store socialdemokratiske statsministre i nyere tid. Forventningerne til alt det gode, hun kommer til at lave, er tårnhøje.

Derfor virker det også til, at mange socialdemokrater bliver frustrerede, når de andre partier i rød blok ikke nødvendigvis ser det samme lys i Mette Frederiksen. Et eksempel på dette leverede formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Frederik Vad Nielsen, der på Twitter beskrev interviewet med Uffe Elbæk som "rystende snak".

Også partiets magtfulde gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har tidligere været ganske hård ved Alternativet. I et interview i Jyllands-Posten for et par år siden betegnede han således partiet som "håbløst" og "et bluffnummer".

Det er let at slå Alternativet hen som amatører og lade være med at forholde sig til, hvad der har skabt partiets succes. Eller for den sags skyld Enhedslistens og senest De Radikales fremgang. Men ser man efter, virker der til at være noget i gære i dele af befolkningen. En træthed over de store gamle partier og deres statsministerkandidater.

Mange vælgere lader til at ønske grundlæggende forandringer. De virker uimponerede over Socialdemokratiets valgprogram, og de lader sig ikke berolige af Mette Frederiksens blotte tilstedeværelse.

Når Uffe Elbæk udtaler, at han ikke kan se forskel på Socialdemokratiet og Venstre, ser det altså ud til, at han har sine vælgeres opbakning, og det er ildevarslende nyt for Mette Frederiksen.

Det betyder, at Alternativet har grønt lys fra baglandet til at fortsætte angrebene helt frem til valgdagen. Og det samme gælder De Radikale. Det gør det unægtelig noget sværere for Socialdemokratiet at overbevise folk om, at partiet vil kunne gøre en forskel.