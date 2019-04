Funding dissekerer valgduellen

Søndag aften stødte Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen sammen i den første direkte tv-duel nogensinde. Valgkampen blev skudt i gang. Da debatten 40 minutter senere var slut, forlod statsministeren Danmarks Radio med et skælmsk smil på læben. Han kunne stort set ikke have drømt om en bedre start. Socialdemokratiets formand viste overraskende store svaghedstegn, og hun virkede dissideret rådvild og overrumplet, da hun blev presset til at konkretisere sit pensionsudspil. Socialdemokratiet må tilbage til tegnebrættet, hvis presset ikke skal vokse til ubærlig størrelse i løbet af de næste måneder. Her følger tre betragtninger på hver af de to statsministerkandidater.

LARS LØKKE RASMUSSEN Brødtekst

(ARKIV) Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen (S) fotograferet den 17. november 2015. Statsministerkandidaterne fra Socialdemokratiet og Venstre skal mødes søndag aften i en duel på tv. Det skriver Ritzau, fredag den 29. marts 2019.. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix)

1. Døm aldrig Løkke ude Man skal aldrig glemme det. Lars Løkke Rasmussen bliver bedre af modgang. Det er til tider, som om han skal være presset for virkelig at præstere. Og præstere gjorde han i debatten søndag aften. Velforberedt, roligt og uhyre præcist satte han kniven ind alle de steder, hvor det gør ondt på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Debatten har skabt fornyet tro på projektet Venstre, hvor mange partisoldater ellers var ved at døse hen i en opgivende stemning, og tilsvarende uro i Socialdemokratiet. Måske bliver det ikke så nemt alligevel.

2. Den store statsmand Lars Løkke Rasmussen virker overbevist om, at danskerne er bekymrede. Bekymrede over alt fra Trump og Putin til brexit og flygtningestrømme. Og deri mener statsministeren, at han har en fordel. ¨ Han kan med det rygstød, statsministerembedet giver ham, sige, at han har erfaringen til at lede Danmark gennem oprørt hav. Det samme kan Mette Frederiksen ikke al den stund, at hun ikke har været statsminister. I debatten søndag fik vi en forsmag på, hvordan Løkke har tænkt sig at spille sit statsmandkort. Da de to duellanter skulle diskutere klimapolitik, refererede han således flere gange til, at han jo netop havde talt med den tyske forbundskansler Angela Merkel om sagen. Den slags namedropping vil der komme mere af.

3. Det, der ikke blev talt om Overordnet må man nøgtern konstatere, at Lars Løkke Rasmussen klarede sig bedst i søndagens debat. Men Mette Frederiksen havde dog på forhånd vundet en halv sejr. Debatten var nemlig bygget op om tre områder: sundhed, pension og klima. Ikke et eneste spørgsmål var der til det emne, der har reddet Socialdemokratiet som en mare i snart to årtier: udlændingepolitikken. Det vidner om, at udlændinge-problematikken har mistet noget af sin kraft de seneste fire år. En del af årsagen er, at der kommer så relativt få asylansøgere til landet, men Mette Frederiksens ryk mod højre har virket. Socialdemokratiet er i dag med få undtagelser lige så stramme i udlændingepolitikken som Venstre. Historisk har det været det emne, der har vundet valgene for Venstre, og det er grundlæggende svært at se, hvordan blå blok skal kunne trække sig sejrrigt ud af valgkampen, uden at udlændinge kommer højere op på dagsordenen.

METTE FREDERIKSEN Brødtekst

1. Overraskende store problemer på pension Søndagens debat lå som udgangspunkt rigtig godt til Mette Frederiksen. Sundhed, pension og klima. Tre emner, hvor man skulle mene, at Socialdemokratiet står godt. Derfor var det også overraskende, at debatten alligevel gik så relativt ringe for den socialdemokratiske formand. Særligt i den del af debatten, der handlede om pension, var Mette Frederiksen presset, hvilket er interessant, da det på forhånd var udråbt som hendes trumfkort. Den socialdemokratiske statsministerkandidat lod sig presse ned i en tragt, hvor hun skulle give svar på, hvor mange og hvem der kunne forvente sig at få en tidligere pensionsalder, hvis Socialdemokratiet får magt, som det har agt. Det kunne eller ville Mette Frederiksen ikke svare på, og på et tidspunkt virkede hun decideret overrumplet af de vedholdende spørgsmål fra Lars Løkke Rasmussen og DR's Kåre Quist. Hvis søndagens debat var udtryk for Mette Frederiksens niveau, får Socialdemokratiet problemer frem mod valget.

2. Kritiske venstrefolk brugt som brækjern Hvor Mette Frederiksen fik klaps i den del af debatten, der handlede om pension, havde hun bedre fat i Lars Løkke Rasmussen, da der skulle diskuteres sundhed. Uden man dog kan sige noget entydigt om, hvem der var bedst. Den socialdemokratiske formand fik sat et godt stød ind, da snakken faldt på lukningen af regionerne. Mette Frederiksen skubbede klogt Venstres regionrådsformand i Syddanmark, Stephanie Lose, foran sig, og opfordrede Lars Løkke Rasmussen til at lytte til hende, hvis han ikke ville lytte til Socialdemokratiet. Dette lille kunstgreb kommer vi til at se gentaget igen og igen i valgkampen, og det viser med alt mulig tydelighed, hvor skadelig den interne uro i Venstre om lukningen af regionerne har været.

3. Landbruget er Løkkes ømme tå Den tredje og sidste del af debatten handlede om klima. Det endte som en lidt underlig omgang, hvor Danmarks Radio fandt det relevant at spørge de to statsministerkandidater til, hvad de selv gør for klimaet. Vi ved derfor nu, at Mette Frederiksen går i genbrugstøj, og at Lars Løkke Rasmussen er stoppet med at smide så meget mad ud. Desværre blev vi aldrig for alvor klogere på, hvad forskellen er på de to politisk. Et lille fingerpraj kom der dog om Socialdemokratiets angrebsstrategi. Mette Frederiksen slog fast, at hun mener, det bliver nødvendigt, at landbruget leverer mere til den grønne omstilling, end de gør idag. Det erklærede Lars Løkke Rasmussen sig enig i, men problemet for Venstre er, at Venstre får svært ved at levere på det. Landbruget er stadig en magtfaktor i Venstre, og de føler i forvejen, de leverer. Konkretiserer Mette Frederiksen i en valgkamp, hvad det er, hun vil gøre ved landbruget, kan det potentielt skabe problemer for Lars Løkke Rasmussen.