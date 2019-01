Funding analyserer Løkkes nytårstale: Den vinder man ikke valg på

Lars Løkke Rasmussen gav den som statsmand i sin måske sidste nytårstale. Statsministeren talte bekymret om en usikker verden og et udsat Danmark. Et emne, han personligt er meget optaget af. Men desværre for Løkke er der ikke meget, der tyder på, at udenrigspolitik afgør folketingsvalg.

Så endte Lars Løkke Rasmussen der, hvor så mange andre statsministre har været før ham. I den selvbestaltede rolle som statsmand. Med alvorlig mine brugte han en stor del af sin nytårstale på at tale om verdens tilstand og Danmarks rolle internationalt.

Det er sjovt, hvordan statsministre altid bliver mere og mere optagede af udenrigspolitik, jo længere tid de har siddet i embedet. I virkeligheden burde det nok gøre større indtryk på os vælgere, end det gør, at stort set alle statsministrere - røde som blå - ender med at sidde med de samme bekymringer på vores lands vegne.

Med embedet som statsminister følger en indsigt, der kan skræmme selv de mest erfarne politikere. Indenrigspolitiske skærmydsler og trakasserier kan virke uendeligt ligegyldige i skyggen af terrortrusler, aggressive stormagter og handelskrige. Det er, som om at mange politikere først for alvor indser, hvor lille og skrøbeligt Danmark er, efter de har indtaget hjørnekontoret i Prins Jørgens Gård.

Der er ingen tvivl om, at Løkke i sin nytårstale havde valgt at tale om udenrigspolitik, fordi han mener, det er vigtigt. Og i denne tid er det jo altid prisværdigt, når politikere mener noget, men ikke dermed sagt at statsministeren ikke også har haft alle mulige spinmæssige overvejelser.

Udenrigspolitik er således et område, hvor Lars Løkke Rasmussen står stærkere end Mette Frederiksen. Og det er helt naturligt. Han slår Socialdemokratiets statsministerkandidat på emnet i kraft af sin alder, erfaring og nuværende embede. Det ved man i Venstre, og det forsøger man at udnytte med talen.

Verden er usikker. Hvem vil vælgerne helst have ved rorpinden i den situation? Den erfarne eller den uprøvede?

Taktikken er set før. Vi skal tilbage til 2001. Statsministeren hed dengang også Rasmussen til efternavn, men Poul til fornavn. Socialdemokratiet fik i kølvandet på terrorangrebet på World Trade Center i New York 11. september større og større tilslutning i meningsmålingerne. Analysen i Socialdemokratiet var dengang, at vælgerne var bekymrede, og de derfor søgte mod den sikre havn: statsmanden Poul Nyrup Rasmussen.

Det udnyttede Nyrup, og han udskrev valg til afholdelse i november. Iklædt det klassiske statsmandsoutfit bestående af sort habit, hvid skjorte og rødt slips lod han sig portrættere under overskriften: Hold sammen Danmark. Partiet spillede på alle tangenter, og den socialdemokratiske statsministers selvforståelse var ikke til at overse.

Socialdemokratiets rationale var dengang det samme, som det Venstre og Lars Løkke Rasmussen virker til at have i dag. Poul Nyrup var den sikre havn, ligesom Lars Løkke Rasmussen er det. Og Anders Fogh var opkomlingen, ligesom Mette Frederiksen er det.

Logikken giver som udgangspunkt god mening, hvis det da ikke lige var, fordi at Nyrup endte med at tabe valget i 2001. Vælgerne lod sig ikke påvirke af, hvad der var foregået i USA. I stedet var det indenrigspolitik og særligt udlændingepolitikken, der afgjorde valget.

Lars Løkke Rasmussen skal derfor nok også passe på med at tro, at udenrigspolitikken kommer til at få nogen nævneværdig indflydelse på hans mulighed for at fortsætte som landets førstemand. Det er et ensomt job at være statsminister, og også i den forstand, at man nogle gange er alene med bekymringerne. Lige så velbegrundede de end måtte være.

Det virker derfor også som en misset chance, at statsministeren ikke udnyttede sin nytårstale til at sætte en klarere indenrigspolitisk dagsorden. Det er trods alt ikke hver dag, man har omkring 1,3 million danskeres udelte opmærksomhed i 15 minutter.

Tænk bare på, hvordan Løkke i 2011 brugte sin første nytårstale til at proklamere, at han ville afskaffe efterlønnen. Han satte med den tale en dagsorden i flere måneder efter og kom som konsekvens snublende tæt på at vinde valget.

Lars Løkke Rasmussen rundede godt nok i dette års version af nytårstalen både udlændingepolitikken og sundhedsområdet, men uden at det vil være noget, der skriver sig ind i historiebøgerne. I det hele taget er det svært at se, at nytårstalen ikke skulle være et overstået kapitel, når vi tager hul på uge 2 i 2019.

Folketingsvalget skal være afholdt senest 17. juni i år, og at dømme efter statsministerens tale, skal vi en del tættere på den dato, før valget kommer. Dette års nytårstale var langtfra en valgkampstale, og det er endnu svært at se den politiske platform, der skal give Venstre valgsejren og sikre, at Lars Løkke Rasmussen også næste år får lov til at tale til danskerne den 1. januar klokken 18.