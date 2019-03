Funding: Liberal Alliance er blevet regeringsduelig, men har tabt magien

Det seneste år har Liberal Alliance bevist, at partiet er i stand til at sidde i regering, uden at alt går op i flammer omkring LA. Men prisen for at blive stemplet som regeringsduelig er, at man kommer til at ligne de gamle partier. Magien fra sidste valgkamp virker til at være væk, og partiet sidder fast i meningsmålingerne. Det mærkede man på weekendens landsmøde.

Glem alt, hvad du har lært om dansk politik de seneste fire år og tænk tilbage på sidste valgkamp. Hvordan opfattede du Liberal Alliance dengang? Det nye friske pust? Den frække dreng i klassen? Partiet, der udogmatisk turde udfordre det etablerede politiske miljø? Stemte du på Liberal Alliance, er svaret nok ja.

Men spol så tiden tilbage til i dag. Hvordan opfatter du Liberal Alliance nu? På samme måde? Nok ikke helt.

Den forgangne valgperiode har været en rutsjebanetur for partiet, der har fået alvorlige knubs med på vejen, men det sidste års tid har LA fundet melodien og bevist, at partiet faktisk er i stand til at sidde i regering, hvis det vil. LA er regeringsduelig. Denne valgperiode vil alene af den grund for altid stå som et historisk referencepunkt for Liberal Alliance.

Men alting kommer med en pris. Og omkostningen for at være regeringsduelig er, at man indgår kompromisser og accepterer de logikker, der er styrende for dansk politik. Liberal Alliance er med andre ord blevet ligesom de andre partier.

Ved sidste valg fik Anders Samuelsen ellers dygtigt opbygget en hype omkring sit parti, som nogle, der udfordrede det etablerede politiske miljø. Anti-etablissement som man siger i Amerika. Reglerne gjaldt ikke for Liberal Alliance, for partiet ville bryde dødvandet og vanetænkningen på Christiansborg.

Særligt de unge borgerlige vælgere købte ind på det projekt, og Anders Samuelsen blev modtaget som en helt på landets handelsskoler.

Men uskylden er væk her fire år efter. Reglerne gjaldt også for Liberal Alliance. Det lærte Anders Samuelsen på den hårde måde. LA er blevet en del af etablissementet. Det har givet partiet indflydelse og politiske sejre, men magien omkring partiet er lidt forsvundet.

Anders Samuelsen forsøgte ellers efter bedste beskub at genoplive begejstringen om det liberale projekt, da han lørdag holdt tale på partiets landsmøde. Men stemningen virkede mat i Tivoli Hotel & Congress Center.

Der blev klappet, når det var påkrævet, men så heller ikke mere. Begejstringen - eller manglen på samme - stod på den måde i kontrast til SF's landsmøde, der løb af stablen samme dag. Allerede inden Pia Olsen Dyhr havde sagt det første ord, var de delegerede brudt ud i stående ovationer.

Nu er SF og Liberal Alliance selvfølgelig to forskellige partier med hver deres kultur og kan derfor ikke som sådan sammenlignes, men det var alligevel slående, hvor lidt begejstring der var at spore blandt LA'erne.

Og det kan meget vel blive et forvarsel om, hvordan valgkampen bliver for Liberal Alliance. Uden den samme begejstring som ved sidste valg. Uden en formand, der på samme måde er smart blandt de unge.

Og konsekvenserne kan allerede nu spores i meningsmålingerne, hvor partiet ligger til omkring fem procent af stemmerne. Ender det med at blive valgresultatet, har LA mistet hver tredje vælger. Og læg dertil, at det på landsmødet kom frem, at partiet nu kun har omkring 3500 medlemmer. Det er fald på næste 50 procent siden 2016. Men det virker ikke til at bekymre partiets ledelse synderligt.

Ledelsen har indstillet sig på, at LA nok kommer til at gå tilbage ved dette valg og finder tryghed i, at det ser ud til, at partiet har en bund på omkring de tre-fire procent. Selv da det stod værst til for halvandet år siden, og finanslovsforhandlinger var ved at sprænge regeringen i stykker, lå LA således relativt stabilt på det niveau.

Men selv om Anders Samuelsen er kendt som en ukuelig optimist og ikke lader sig gå på af modgang, bør han være en anelse bekymret.

En ting er nemlig den faldende tilslutning i meningsmålingerne, men kigger man på de parlamentariske muligheder efter et valg, ser det ikke meget bedre ud. Taber blå blok, giver det sig selv. Så er Liberal Alliance i opposition og uden for indflydelse. Det eneste positive ved dette er, at det giver partiet mulighed for at køre en ren liberal profil.

Og vinder blå blok valget, ser det ikke meget bedre ud. I det tilfælde må vi forstå, at Dansk Folkeparti vil i regering og det uden Liberal Alliance. Så lige meget hvad, trækker det op til, at Liberal Alliances indflydelse på dansk politik bliver mindre i den kommende valgperiode.

Og hvad gør Anders Samuelsen så? Han er den længst siddende partileder i Folketinget. Gider han fire eller måske otte år i opposition eller som støtteparti? Det bliver spændende at se, om han stadig står i spidsen for Liberal Alliance, når partiet mødes igen om et år.