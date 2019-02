Hvad der karakteriseres som højt og lavt saltindhold, varierer efter varen. Lavt saltindhold i brød er for eksempel meget højere end lavt saltindhold i mysli, fortæller Heddie Mejborn. Ved at gå efter Nøglehulsmærket får man produkter i kurven, der har et lavt saltindhold inden for deres egen produktgruppe. (Arkivfoto) Henning Bagger/Ritzau Scanpix