Fremtidsforsker ser borgerfinansierede købmænd som stort aktiv

En købmandsbutik kan være afgørende for, om et lokalsamfund er attraktivt for nye tilflyttere.

Det siger Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør i firmaet Fremforsk.

Han har fulgt udviklingen med de første borgerfinansierede købmandsbutikker.

- De steder, hvor jeg har set modellen praktiseret, er det faktisk lykkedes at få butikkerne til at overleve. Ikke bare et eller to år, men også længere, siger han.

- Når først folk har skudt penge ind i det, føler de også en større forpligtelse til at handle der, siger Jesper Bo Jensen.

Ifølge Dagrofa, der blandt andet driver kæderne Let-Køb, Min Købmand og Spar, er der åbnet 80 nye borgerfinansierede købmandsbutikker de seneste år.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Lige nu er yderligere 22 borgerfinansierede købmænd på vej, hvoraf fem forventes at åbne i 2019.

De Samvirkende Købmænd vurderer, at der er yderligere 10-20 selvstændige borgerfinansierede købmandsbutikker, som ikke er en del af en kæde, rundt om i landet.

Konceptet er, at borgere selv samler et beløb ind til at købe og istandsætte eksisterende lokaler eller bygger en helt ny ejendom. Det kan eventuelt være suppleret med donationer eller lån udefra.

Jesper Bo Jensen forudser, at modellen med borgerfinansierede købmandsbutikker vil blive endnu mere udbredt de kommende år.

- Det er ikke en opskrift for den landsby, hvor de sidste børnefamilier er flyttet, og der kun er pensionister tilbage.

- Men de steder, hvor der i forvejen er et udmærket liv, og der er folk, der vil noget med deres landsby, kan det godt lade sig gøre, siger Jesper Bo Jensen.

Undersøgelser viser ifølge fremtidsforskeren, at handelsmuligheder er en af tre faktorer, der er afgørende for nye tilflyttere. De to andre faktorer er tilstedeværelsen af en lokal skole og et godt foreningsliv.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er enig i, at købmændene har stor betydning for mange små samfund.

- Det er positivt, at lokalbefolkningen engagerer sig i at sikre en lokal indkøbsmulighed. Det vidner om, at det er vigtigt for landsbyen og vigtigt for lokalbefolkningen, at man har et sted, hvor man kan handle, sende breve, få sin medicin udleveret og så videre, siger Steffen Damsgaard.