Frederiksens skatteforslag mindsker kun ulighed marginalt

Højere skat på kapitalindkomst og aktier skal mindske uligheden i Danmark, mener Socialdemokratiet med formand Mette Frederiksen i spidsen.

Men de forslag, partiet har stillet om øget skat på renteindtægter, obligationsgevinster og aktieindkomster over 53.000 kroner, vil kun mindske uligheden en anelse.

Det viser beregninger, som den liberale tænketank Cepos har foretaget på baggrund af tal fra Finansministeriet.

Uligheden i et samfund opgøres statistisk ved den såkaldte Gini-koefficient. Jo lavere Gini, jo mere lige er samfundet.

De seneste år er udviklingen i Danmark gået mod mere ulighed. I 2017 var den 29,32 mod 27,68 i 2011. Til sammenligning vil det socialdemokratiske forslag om højere skat på formuegevinster mindske Gini med 0,1.

- Mette Frederiksen får ikke rettet meget op på uligheden, men hun skader incitamentet til at investere i Danmark, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.

De reformer, som S-formanden var med til at indføre som minister under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), vil fuldt indfaset øge Gini-koefficienten med 0,4.

Altså omtrent fire gange så meget, som det aktuelle forslag mindsker den.

Lars Andersen, der er økonom og direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener, at man skal se effekten på Gini-koefficienten i forhold til forslagenes omfang.

I det lys er det en "pæn ændring", at Gini falder 0,1, vurderer han.

Men hvis man for alvor vil bekæmpe ulighed, sådan som S har som erklæret mål, anbefaler Lars Andersen blandt andet at gøre noget ved børnefattigdom her og nu. Og at ændre boligbeskatningen.

- Men det, der rigtig batter på længere sigt, er, at vi er villige til at investere i dem, der ikke er på den gyldne gren, eksempelvis via uddannelsespolitikken, siger han.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, siger, at partiet slet ikke har haft som mål at mindske Gini-koefficienten.

Når partiet taler om at mindske uligheden, skal det forstås som ulighed i bred forstand. Ikke kun indkomstulighed, som koefficienten måler, forklarer han.

- Vi har først og fremmest stillet det her forslag for, at de, der har de allerstørste formuer, ikke kommer til at stikke af fra resten af samfundet, siger Benny Engelbrecht.

- Jeg synes bare, at det er positivt, at det så også har den afledte effekt, at det faktisk påvirker Gini-koefficienten i den rigtige retning.

Spørgsmål: De reformer, I selv indførte, sidst I var i regering, øgede Gini-koefficienten fire gange så meget. Giver det jer et forklaringsproblem?

- På ingen måde. Det her er et relativt lille forslag, der berører få mennesker. Det er primært folk, der har de største formuer, siger Engelbrecht.

Svar fra Finansministeriet har vist, at forslaget vil betyde, at de 100 rigeste i Danmark i gennemsnit skal betale to millioner kroner mere i skat, oplyser han.