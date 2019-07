Frederiksens Godhavns-undskyldning vil falde i august

Allerede på Folkemødet i Allinge i juni måned gav statsminister Mette Frederiksen udtryk for, at Godhavnsdrengene havde krav på en undskyldning for det svigt, de har været udsat for.

Og nu har hun så sat dato på, hvornår den undskyldning vil falde.

Statsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at Mette Frederiksen ved et arrangement 13. august på Marienborg vil give Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn en officiel undskyldning for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor de har boet.

- Nogle af samfundets mest sårbare børn blev mishandlet. De blev svigtet af de voksne, der skulle passe på dem.

- Myndighederne gjorde intet. Det kan og må vi ikke som samfund lukke øjnene for.

- Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men vi kan og skal lære af det. Det var ikke børnenes skyld. Det er det aldrig. Derfor er det på høje tid, at vi giver ofrene en undskyldning, siger hun.

I perioden fra 1946 til 1976 blev anbragte børn på drengehjemmet Godhavn ved Tisvildeleje udsat for overgreb og svigt, uden at der blev grebet ind.

Først i 2005 kom sagen for alvor frem i lyset med DR-dokumentaren "Drengehjemmet", og seks år senere fastslog en rapport omfanget af det, drengene var blevet udsat for.

Siden har de tidligere beboere på institutionen via foreningen Godhavnsdrengene krævet en officiel undskyldning for det, der foregik.

De er blandt andet gået rettens vej, men både Københavns Byret og Østre Landsret nåede frem til, at sagerne var forældede.

I april sidste år fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag i Folketinget om at give en officiel undskyldning til de tidligere beboere på Godhavn, men det blev ikke vedtaget.