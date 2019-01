Frederiksen vil gå solo: Højere skat på Google og Facebook

Hvis EU-landene ikke kan blive enige om en hårdere beskatning af tech-selskaber som Google og Facebook, så bør Danmark gå enegang sammen med ligesindede lande.

Det mener S-formand Mette Frederiksen, der dermed skærper tonen over for de amerikanske tech-mastodonter.

- Tech-giganterne, der har en enorm omsætning, skal selvfølgelig bidrage mere, siger Mette Frederiksen, da hun mandag deltager i en konference hos Tænketanken Europa.

Frederiksen beskylder den danske regering for at være fodslæbende, fordi den har modarbejdet et forslag om digital skat fra EU-Kommissionen, som blev præsenteret sidste år.

- Hvis ikke vi kan blive enige om det her på europæisk plan, så er jeg villig til, at vi går enegang. For eksempel sammen med nogle af de ligesindede lande, der tænker det samme.

Spørgsmål: Men argumentet mod det er, at det især er amerikanske virksomheder, der bliver ramt. Derfor kan det ses som en handelskrig. Er der ikke en risiko for, at danske virksomheder vil blive straffet?

- Jo, men hvis man lægger det argument til grund, kan vi aldrig gøre noget. Sagen er den, at tech-giganterne er nye spillere. Og de er i øvrigt virkelig dominerende. Derfor er vi nødt til at få dem underlagt de samme regler, som gælder andre virksomheder.

- For mig er det ikke en handelskrig. For mig er det at være sikker på, at alle bidrager efter evne.

Virksomheder som Google og Facebook beskattes i dag af deres overskud der, hvor selskaberne hører hjemme - og ikke hvor de driver forretning.

Frankrig er gået i brechen for at indføre en digital skat, der i stedet tager udgangspunkt i, hvor virksomhedernes omsætning stammer fra.

Det har den danske regering imidlertid afvist af frygt for, at andre lande - herunder USA - kunne finde på at gengælde skatten med en tilsvarende regel for fysiske produkter.

Det kunne betyde, at en stor del af den nuværende skattebetaling fra eksempelvis Lego og Novo Nordisk ville ryge i andre landes statskasser.