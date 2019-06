Frederiksen afviser ny invitation fra Løkke

Mette Frederiksen siger, at partiet fortsat går efter at danne en socialdemokratisk mindretalsregering.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afviser, at hun kan danne regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en bred regering efter valget.

- Vi går til valg på en ny retning for Danmark. Derfor går vi til valg på at danne en ny socialdemokratisk mindretalsregering.

- Jeg har samarbejdet med Løkke i en række år, og det har været blokpolitik frem for bredt samarbejde, siger Mette Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen siger tirsdag, at en videreførelse af VLAK-regeringen ikke er hans førsteprioritet.

Nu håber han i stedet, at det kan lykkes at lave et bredt regeringssamarbejde hen over midten i forsøget på at holde yderpartierne væk fra indflydelse.

Mette Frederiksen siger dog, at det er "useriøst", at statsminister Lars Løkke Rasmussen har "foreslået tre regeringer i valgkampen".

Hun henviser til VLAK-regeringen, som var Lars Løkke Rasmussen oprindelige førsteprioritet, SV-regeringen, som han foreslog efter valgkampens start, og nu altså så en regering hen over midten.

Frederiksen siger, at hun fortsat tror mere på et samarbejde med de røde partier end med Venstre.

- Jeg siger det samme hver dag i valgkampen, og det kommer den nu tredje regeringsmelding fra Lars Løkke Rasmussen ikke til at ændre på.

- Vi går til valg på en socialdemokratisk etpartiregering, siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at Venstre har ført en negativ valgkampagne over for Socialdemokratiet, og at de to partier står for langt fra hinanden, når det gælder klima, uddannelse og velfærd.