Frederiksen: Sass er tilbage og fuldt funktionsdygtig

Det må ikke være sådan, at folk, der har været syge, hvad end det er fysisk eller psykisk, er afskåret fra at bestride et politisk embede.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, da hun tirsdag udtaler sig offentligt for første gang om, at hendes magtfulde allierede, gruppeformand Henrik Sass Larsen, har haft en depression.

Sass er tilbage og fuldt funktionsdygtig, understreger Mette Frederiksen og tilføjer til pressen:

- I skal opføre jer ordentligt og overholde spillereglerne.

Sass fortalte om sin sygdom i et stort interview med Politiken, der blev offentliggjort søndag. Her lod han blandt andet forstå, at han har været under stort pres fra medierne.

Socialdemokratiet har klaget til Folketingets Præsidium over Ekstra Bladet. Bladet afviser at have brudt reglerne for pressens adfærd på Christiansborg.

Henrik Sass Larsen har ikke været sygemeldt i perioden, hvor han har været ramt af en depression.

Mette Frederiksen siger følgende om, hvorfor hendes gruppeformand ikke blev sygemeldt:

- Det, jeg har gjort ledelsesmæssigt, er, at jeg har lyttet til, hvad der har været anbefalingen. Både fra Henrik Sass Larsen, men også fra psykologen, i forhold til at opretholde en så normal hverdag som overhovedet muligt.

- Mit håb er, at andre ledelser, ledere og arbejdspladser tænker det på samme måde.

- Rigtig mange danskere er ramt af stressrelaterede sygdomme. Rigtig mange danskere er ramt af depression. Vi har alle en kæmpe opgave i både at forebygge det, men også at sikre, at folk bevarer en tilknytning til den arbejdsplads, de er på.

- Det ledelsesansvar har jeg forsøgt at efterleve så godt, jeg kan, siger hun.

Henrik Sass Larsen er udset til at være en vigtig brik til det kommende valg til Folketinget, et valg, der skal finde sted senest 17. juni, og hvor Mette Frederiksen kan blive statsminister.

Partiformanden afviser, at situationen vil forhindre Henrik Sass Larsen i at blive et stort aktiv i valgkampen.

- Jeg mener, at han allerede er et stort aktiv. Det er han også, selv om han i en periode har været syg.

- Jeg måler ikke folk ud fra, at man i en periode kan være udfordret, siger Mette Frederiksen.