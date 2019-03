Fravær af sprinklere er fatalt for plejehjemsbeboere

Beboere på plejehjem er ofte så fysisk og mentalt svækkede, at de er ude af stand til at redde sig selv, hvis der opstår en brand.

Derfor kan det få fatale følger, når mange af landets plejecentre ikke følger loven om at opsætte sprinkleranlæg, siger Ældre Sagen.

- Plejehjemsboere er fuldstændig afhængige af, at brandsikkerheden fungerer. Både at der er alarmer og et sprinkleranlæg. Desuden skal personalet være trænet i, hvad de skal gøre i en akut situation, siger konsulent i Ældre Sagen Nina Bruun.

En ny undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger, som konsulenthuset Niras har foretaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, viser, at mindst 220 plejecentre ikke lever op til kravet om sprinkleranlæg.

Undersøgelsen er sat i værk, efter at en brand på plejehjemmet Farsøhthus på Djursland i august sidste år kostede tre beboere livet. Her manglede et automatisk sprinkleranlæg, sådan som det kræves for bygninger i to etager opført efter 1977.

- Vores opfordring til kommunerne er, at de skal skynde sig at få lovliggjort ulovlighederne. Samtidig kan vi kun opfordre til, at kommunerne også få brandsikret de plejehjem, som er bygget før 1977.

- Det skal være sådan, at uanset hvor man bor, så er brandsikkerheden i orden, siger Nina Bruun.

Undersøgelsen er sat i værk af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) efter branden på Djursland.

Branden var ikke enestående. Tal fra Ældre Sagen viser, at der hvert år omkommer beboere på plejehjem. I 2017 omkom syv.

- Det er et fald i forhold til tidligere år. Men syv er stadig for mange, siger Nina Bruun.

Det er muligt, at langt flere end de 220 plejecentre mangler sprinklere. Det er nemlig kun 77 af landets 98 kommuner, der har svaret på ministeriets spørgsmål inden for svarfristen.

Ole Birk Olesen vil derfor inddrage Ankestyrelsen i sagen for at give kommunerne påbud om at svare.