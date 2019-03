Franskmand sigtet for at være del i bedrageri-netværk

Virksomhed i Høje Taastrup blev udsat for bedrageri for mindst tre millioner kroner.

Københavns Vestegns Politi sigter en 38-årig franskmand for organiseret bedrageri for tre millioner kroner. Mindst. Det sker, efter at han onsdag blev anholdt på fersk gerning.

Han er angiveligt med i et netværk, som har narret mobiltelefoner og tablets fra en it-virksomhed i Høje Taastrup, oplyser politikommissær Lars Krogsgaard.

- Det bygger vi på, at han kan ikke have gennemført det her alene. Og efterforskningen i øvrigt peger også på, at han er del af et større netværk.

Netværket har ifølge politiet udgivet sig for at være en anerkendt it-virksomhed fra Belgien. Lars Krogsgaard vil ikke røbe hvilken.

Svindlerne kontaktede den danske virksomhed - som Krogsgaard også holder hemmelig indtil videre - og bestilte udstyret.

Første gang var i sidste uge. Her udleverede den danske virksomhed et større antal mobiler og tablets til manden, der kom og hentede det.

Virksomheden fik derefter en ny henvendelse, men blev mistænksom. Den kontaktede politiet, og da manden onsdag kom for at afhente udstyret, blev han anholdt.

Ifølge Lars Krogsgaard er der ikke tale om en herboende franskmand. Det underbygger, at der er tale om et internationalt netværk.

- Han er kommet hertil fra Frankrig, fortæller politikommissæren.

Manden bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør. Det kommer til at foregå ved Retten i Glostrup.

Her skal en dommer tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Lars Krogsgaard kan onsdag eftermiddag ikke oplyse, hvordan den 38-årige mand forholder sig til sigtelsen, da politiet ikke har afsluttet afhøringen af ham.