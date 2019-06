Det engelske rockband The Kinks optrådte for første gang i Danmark i midten af 60'erne, hvor de straks kom i fokus for andet end musikken.

I ren og skær begejstring flåede flere hundrede Kinks-fan Tivolis Koncertsal fra hinanden.

Bandet blev dirigeret i omklædningsrummet, og et aggressivt politi tog sig af de vilde koncertgæster. Noget lignende var aldrig set i Danmark.

Fredag den 21. juni fylder bandets frontfigur og forsanger, Ray Davies, 75 år.

Han dannede The Kinks sammen med lillebror Dave Davies i 1963. De var de yngste af otte børn i en arbejderfamilie i Nordlondon.

Året efter fik orkestret deres første pladekontrakt, og samme efterår slog de igennem med sangene "You Really Got Me" og "All Day and All of the Night".

De to rå rocknumre var skåret efter en simpel skabelon af ung kærlighed og lyst og ramte plet hos publikum verden over.

Ray Davies' stil udviklede sig dog hurtigt, og The Kinks prøvede sig af i flere forskellige genrer. Teksterne bevægede sig over i social kommentar - især med fokus på det britiske klassesamfund.

Deres udgivelser har siden inspireret utallige bands og endda en hel genre. Britisk britpop var næppe blevet til noget uden The Kinks' forlæg.

I 1996 gik bandmedlemmerne hver til sit, men Ray Davies fortsatte med musikken og udgav flere soloalbums.

USA havde altid inspireret sangskriveren, og efter årtusindskiftet flyttede han til New Orleans og boede. Her var det dog nær gået helt galt, da han blev skudt i benet under et gaderøveri i 2004.

Den oplevelse mundede ud i hans seneste udgivelser - en selvbiografi med navnet "Americana" og to tilhørende albummer.

Han har også stået bag prisbelønnede musicals, blandt andet to skrevet over The Kinks-hittene "Come Dancing" og "Sunny Afternoon".

Davies' foreløbigt sidste optræden på den helt store scene var under afslutningsceremonien ved OL i barndomsbyen London i 2012, hvor han spillede "Waterloo Sunset".

Og i 2017 blev han så udnævnt til Sir Ray Davies.