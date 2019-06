Som 14-årig mistede Geeti Amiri sin far, som hun har kaldt "familiens feminist".

De efterfølgende tre år ville storebroren opdrage på hende, og det skete blandt andet med vold.

Som 17-årig blev hun anbragt på et krisecenter for voldsramte minoritetskvinder i Nordsjælland, hvor hun skiftede navn til Celina.

Her startede et opgør med hendes storebrors vold, men også et med "det rådne kvindesyn" som, hun mener, er i mange minoritetsmiljøer.

Det opgør har gjort Amiri, der er født i Afghanistans hovedstad, Kabul, til en kendt og etableret stemme i den offentlige debat.

Igen hedder hun Geeti Amiri, og som 27-årig udgav hun bogen "Glansbilleder". Bogen beskriver hendes familieforhold og hendes opvækst som flygtning. Først i Indien og siden i Danmark.

Den 21. juni fylder hun 30 år.

Hun bruger blandt andet sin stemme til at berøre emner, der gælder integration, ligestilling og religion.

Hun har været debattør hos Berlingske, Eurowoman og alt.dk. Hun har medvirket i DR-dokumentarer, ligesom hun holder foredrag og har haft sit eget radioprogram "Geetisk råd".

Og med titler som "Hun vil reformere islam, og alle bør bakke op" og "Danmark, mit fædreland" skriver hun debatindlæg om kultursammenstød på Ekstra Bladet.

Til Information har hun fortalt, at hun aldrig havde tænkt sig at gå ind i den offentlige debat. Men det opgør, der startede i hende, kunne hun ikke slippe.

Geeti Amiri startede på læreruddannelsen i 2018. Inden det har hun både studeret statskundskab og sociologi på Københavns Universitet.