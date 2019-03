Fra kokopper til hpv-vaccine: Vaccinens historie startede med en landmand, der tog en chance

1. Landmand brugte kvægsygdom til at vaccinere kone og børn

Vacciner er en af lægevidenskabens største bedrifter, fordi deres indtog har betydet, at vi i dag lever i fred for mange alvorlige sygdomme. Men for at forstå, hvordan det hele startede skal vi tilbage til 1774. På det tidspunkt rasede en koppeepidemi i Sydengland, som kostede mange børn livet.

Landmanden Benjamin Jesty havde lagt mærke til, at malkepiger, som havde været smittet med kokopper, ikke blev ramt af menneskekopper eller kun blev ramt i mindre alvorlig grad. Derfor tog han sin kone og to børn hen til en gård, hvor køerne havde kokopper. Han ridsede et sår på armen af sine familiemedlemmer, dyppede nålen i en væskende kop fra et af køernes yver og overførte materien til sine børns og sin hustrus sår. Behandlingen er den første kendte vaccination.

Alligevel var det den engelske læge Edvard Jenner, der fik æren for at have udviklet vaccinen. Han lavede systematiske eksperimenter med kokoppematerie fra 1796, lavede kontrolforsøg og skrev sine resultater ned på skrift, så metoden kunne tages i brug af andre.

Metoden er årsagen til, at den type forebyggelse af sygdomme endte med at blive kaldt vaccination. Ordet vaccination stammer nemlig fra det latinske ord vacca, som betyder ko.