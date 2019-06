Fra iskold gangsta-rap til familiefilm

Han begyndte med et råt image som iskold, rimspyttende gangster i slutningen af 1980'erne, men i de seneste år har han fået et mildere udtryk med roller i et hav af komedie- og familiefilm.

Lørdag 15. juni fylder O'Shea Jackson, kendt som Ice Cube, 50 år.

Ice Cube mødte som blot 15-årig i 1984 producer og rapper Dr. Dre.

Det blev begyndelsen på et legendarisk samarbejde i rapgruppen Niggaz With Attitude (N.W.A.), der også talte Eazy-E, MC Ren og DJ Yella.

Ice Cube rappede selv og skrev størstedelen af sine gruppemedlemmers lyrik, der formede genren gangsta-rap.

Gruppens manager, Jerry Haller, havde dog kontraktmæssigt aldrig helt indlemmet Ice Cube i rapgruppen, hvilket betød, at han blev underbetalt på trods af, at han skrev næsten alle gruppens albums.

Derfor brød han ud og udgav sit solo-debutalbum i 1990 "AmeriKKKa's Most Wanted".

Albummet bliver i dag anset som et af hovedværkerne inden for gangsta-rap.

Navnet Ice Cube (isterning) fik han af sin storebror, der var irriteret over, at den unge O'Shea Jackson altid forsøgte at stjæle pigernes opmærksomhed.

- Min bror blev ved med at sige: "Du prøver at være alt for cool. Du skal ikke prøve at være cool hele tiden. Du er ikke nogen isterning." Jeg svarede: "Jo, jeg er", har Ice Cube fortalt til Entertainment Weekly.

Filmkarrieren blev skudt i gang med et brag, da han blev castet til en hovedrolle i kultfilmen "Boyz n the Hood" fra 1991, der fik to Oscar-nomineringer.

I 00'erne og i de seneste år har Ice Cube spillet med i flere komedier og familiefilm, der har givet ham et nyt image hos en stor del af biografgængerne.

- Min musik er der for at fortælle, hvad der foregår, og mine film er der for at underholde, har han sagt til mediet Hemispheres.

På trods af de mange filmroller de seneste år er Ice Cube ikke færdig som rapper.

Sidste år udgav han "Everythang's Corrupt", der var hans første album i otte år.

I 2015 gæstede han Dr. Dres længe ventede og anmelderroste comeback-album "Compton".

Albummet udkom i forbindelse med filmen "Straight Outta Compton", der er en biografisk fortælling om N.W.A.

Filmen er produceret af Ice Cube, der i filmen spilles af sin søn, O'Shea Jackson Jr.