Fra hvid til blå: Region Syddanmark skifter gennemsigtige sygehusuniformer ud

De nye uniformer skal være blå og imødekommer personalets ønsker om at slippe for gennemsigtige uniformer. Det giver også Region Syddanmark besparelse i millionklassen.

2019 - og de kommende år - kommer til at byde på nye uniformer for de ansatte på Region Syddanmarks sygehuse. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. De nuværende hvide uniformer bliver skiftet ud med blå. Helt konkret kommer uniformen til at bestå af mørkeblå bukser med tilhørende lyseblå busseronne - en slags overtrækstrøje - og en lyseblå T-shirt. Det sker efter en ny aftale, regionen har indgået med De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service i efteråret 2018.

De nuværende hvide uniformer har været mødt af kritik af personalet for at være gennemsigtige og utidssvarende. Det fortæller Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, der har siddet i spidsen for regionens styregruppe for vaskeriudbuddet, i pressemeddelelsen.

- De skiftes nu ud med mere praktisk beklædning, blandt andet funktionelle bukser med lommer til smartphones og andet udstyr, som medarbejderne i dag skal bruge til at løse deres arbejdsopgaver. Den blå uniform imødekommer samtidig et stort ønske fra medarbejderne ved at fjerne generne ved gennemsigtigt tøj, står der.