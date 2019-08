Fra bankvagthund til toplobbyist

Ulrik Nødgaard skiftede fra at være statens finansielle vagthund til bankernes talsperson over for politikere, presse og befolkning. Onsdag fylder han 50 år.

Han var kendt for at føre en hård linje for bankerne og lukkede flere af dem under finanskrisen. Men pludselig skulle han pleje finanssektorens interesser.

Ulrik Nødgaard vakte mere end almindelig opsigt, da han i 2015 byttede sin tjans som direktør for Finanstilsynet med en plads på den anden side af bordet. Han blev den nye chef for bankernes lobbyorganisation, Finansrådet.

Onsdag den 14. august fylder han 50 år og kan se tilbage på fire år i den organisation, der siden en stor fusion nu hedder Finans Danmark og også dækker over realkredit- og investeringsbrancherne.

Skiftet var kontroversielt, fordi han nu kunne bruge al sin indsigt og erfaring fra statens tilsynsarbejde til bankernes fordel. Efter at have holdt dem i kort snor skulle han til at hyppe bankernes kartofler.

Det har givet ham et andet blik på balancen mellem bankernes vækst og den finansielle stabilitet i samfundet, erkender han.

- Der er indlysende en forskel på synet på det de to steder. Med den kasket, jeg har på nu, er det klart, at jeg har en bredere afvejning eller en mere ligelig afvejning af de to forhold, forklarede Ulrik Nødgaard selv sidste sommer til Finans.dk.

Fra hans tilsynsfortid rumsterer der også enkelte spøgelser. I efteråret 2018 kom det frem, at Finanstilsynet i Ulrik Nødgaards tid var advaret om "alvorlige mangler" i Danske Banks hvidvaskindsats - det, der senere udviklede sig til en af de største skandaler i dansk finanshistorie.

Der blev stolet for meget på bankernes oplysninger, har Ulrik Nødgaard erkendt over for Finans.dk.

Oprindeligt er Ulrik Nødgaard vokset op i Aarhus og uddannet på byens universitet i økonomi. Han drog til København og steg gradvist i graderne i økonomi- og erhvervsministeriet, inden han i 2009 blev tilsynsdirektør.