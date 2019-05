Fra Shakespeare til troldmanden Gandalf

Den britiske skuespiller Ian McKellen er først og fremmest klassisk teaterskuespiller i eliten. Men det er populære mainstreamfilm, han især kendes for.

Langt flere verden rundt kender ham som troldmanden Gandalf i Peter Jacksons filmatiseringer af "Ringenes Herre" og "Hobbitten" end navnet Ian McKellen.

Men den britiske skuespiller med de tunge øjne og den smukt ciselerede stemme, er meget mere end sine blockbusterroller i Tolkien-filmatiseringerne eller Magneto i "X-Men"-serien, som for alvor har gjort ham kendt. Den 25. maj fylder han 80 år.

Faktisk gik han noget nølende med i "Ringenes Herre", som var baseret på bøger, som han ikke havde læst og et lidt løst manusudkast. Men som for de fleste andre medvirkende vendte filmene op og ned på deres karrierer.

Eksempelvis blev McKellen for et par år siden tilbudt cirka ti millioner kroner af den amerikanske rigmand Sean Parker, der har spillet en central rolle i opbygningen af Napster, Facebook og Spotify.

McKellen skulle bare møde op som Gandalf til Parkers bryllup og vie ham og kæresten.

Men manden, der plejer at få sin vilje i livet, fik nej. Det gad McKellen ikke.

Og faktisk holder Ian McKellen allermest af teatret og er et britisk kulturelt ikon på de skrå brædder.

- Lige fra jeg var barn, var jeg mere interesseret i teater end i film. Jeg har altid koncentreret mig om teatret, der finder alle de vidunderlige klassiske roller, og alle de nye interessante stykker, har han tidligere udtalt.

Oprindeligt læste han engelsk litteratur på Cambridge Universitet. Her var han med i teatergruppen Marlowe Society, som også talte den Oscar-vindende skuespillerinde Emma Thompson.

I 1970'erne og 1980'erne blev McKellen et kendt navn i den britiske teaterverden. Ikke mindst hans optrædener med The Royal Shakespeare Company og The Royal Theatre rakte op.

Han har modtaget masser af priser i ind- og udland og er udpeget til ridder i Storbritannien for sit bidrag til scenekunsten.

Blandt nomineringerne, der ikke har udløst priser, er to til en Oscar. Men ifølge McKellen, der har været åben bøsse siden 1988, er det også ualmindeligt svært for homoseksuelle at komme i betragtning ved Oscar-festen.

Han har i alle årene, siden han sprang ud, været en prominent fortaler for homoseksuelles rettigheder. Blandt andet har han stiftet foreningen Stonewall, der kæmper imod diskrimination af bøsser og lesbiske, og er protektor for de homoseksuelles årlige parade i London.