Fra New York-borgmester til Trumps advokat

Rudy Giuliani blev kendt langt ud over New Yorks bymure, da han var borgmester under terrorangrebet i 2001. Nu er han 75 og har stadig talegaverne fra dengang.

De har fundet sammen på deres gamle dage, de to bysbørn fra New York: Donald Trump og Rudy Giuliani.

To personer, der på hver deres måde har været med til at forme millionbyen på den amerikanske østkyst.

Trump med sine byggeprojekter og sin virksomhed, advokaten Giuliani som borgmester.

Begge er stadig i vælten. Den 72-årige Trump er som bekendt USA's præsident, mens Giuliani, der den 28. maj fylder 75, er blevet en af Trumps nærmeste advokater.

Giuliani støttede Trump under valgkampen i 2016 og blev i april 2018 hans advokat.

Siden har han ofte fungeret som præsidentens talsmand, blandt andet når det gælder spørgsmål om undersøgelserne om russisk indblanding i valgkampen.

Rudolph William Louis Giuliani er født i Brooklyn i New York.

Han er kvik i replikken og kompromisløs og var fra 1994 til 2001 republikansk borgmester.

Han vandt borgmesterposten første gang på et budskab om lov og orden. Det var det, som lå langt de fleste af byens borgere på sinde.

New York var en af USA's mest kriminelle byer, og mordraten lå helt i top.

Derfor udvidede han politiets beføjelser drastisk for at rydde op i byen. På få år blev kriminaliteten halveret, og antallet af drab faldt med to tredjedele.

Der gik lidt tid, før det stod klart, at borgerrettigheder også blev trådt under fode.

Kampagnen rettede sig primært mod byens fattigkvarterer, hvor indbyggerne overvejende var sorte og indvandrere fra Latinamerika.

Store dele af Giulianis lov og orden-politik er siden blev indskrænket væsentligt.

Hans sidste store optræden som borgmester var i dagene efter terrorangrebet på USA den 11. september 2001.

Her er han blevet rost for sin ledelse i en meget svær tid for byen.

Han blev som ung uddannet jurist og fik beskæftigelse i det amerikanske justitsministerium og New Yorks kriminalforvaltning.

Giuliani forsøgte i øvrigt i 2008 at blive republikansk præsidentkandidat.

Men da var amerikanernes følelser for ham kølnet - eller i hvert fald republikanernes.

Blandt konservative republikanere blev der set kritisk på hans liberale indstilling til blandt andet abort og homoseksuelle.

Han måtte se sig slået stort i de første primærvalg og besluttede kort inde i valgkampen at trække sig.