Fra 'Knald eller fald' til 'Date mig nøgen': Sådan dater vi på tv

Bonde søger brud

I 2006 hed "Landmand søger kærlighed" "Bonde søger brud" og blev sendt på kanal 4, men konceptet var det samme. Et antal landmænd søger den eneste ene, og efter en beskrivelse af dem selv, skal interesserede kvinder skrive breve til dem - og hvis kvinderne bliver valgt, kommer de med i programmet - og forhåbentlig finder kærligheden.

Inspirationen skulle efter sigende komme fra det amerikanske program "The Bachelor", hvor en mand starter med at have hele 25 kvinder at vælge imellem, og hvor hvert program slutter med en roseceremoni, hvor de kvinder, han stadig gerne vil have, får en rose, og hvor de andre bliver sendt hjem i sorte limousiner.