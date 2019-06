Fra Gaby til Bodil

Skuespiller Trine Pallesen har medvirket i talrige serier, film og teaterproduktioner. Onsdag den 19. juni fylder hun et halvt århundrede.

"Rejseholdet" var ikke bare gennembruddet for dansk tv-drama på den internationale scene.

Serien, der kørte fra 2000 til 2004, var også første gang, seerne lærte mange skuespillere, som siden er blevet hvermandseje, at kende.

Én af dem er Trine Pallesen, der fylder 50 år onsdag den 19. juni.

I "Rejseholdet" var hun sekretæren Gaby, en af de bærende kræfter ved siden af Mads Mikkelsen, Charlotte Fich og Lars Brygmann.

Siden har vi set hende i bærende roller i flere store serier og film. Hun var statsministerens spindoktor i "Forbrydelsen 3", Mogens Glistrups hustru Lene i "Spies & Glistrup" og datteren Katrine i "Nøgle Hus Spejl".

For sidstnævnte præstation vandt hun en Bodil som bedste kvindelige birolle i 2016.

Trine Pallesen har også lagt stemme til flere animationsfilm og ikke mindst været flittigt rundt på landets scener med optrædener i teater og musicals.

Blandt andet spillede hun i "Mød mig på Cassiopeia" over for sin søster, Sofie Pallesen.

De to er døtre af skuespillerne Per Pallesen og Kirsten Peüliche, så måske var det ikke den store overraskelse, at de også endte på de skrå brædder.

Trine Pallesen fik sin formelle uddannelse fra Aarhus Teater tilbage i 1995.

To årtier senere var det så hendes tur til at lære af sig som højskolelærer i blandt andet Ryslinge og Rødkilde. En tjans, hun gik entusiastisk til:

- Jeg synes, det er SÅ fedt at undervise de helt unge mennesker. At stå dér og kigge på dem ud igennem al den erfaring, jeg selv har, og se deres drive, det bliver jeg helt rørt af, har hun fortalt til magasinet Søndag.

Snart vender Trine Pallesen desuden tilbage til tv-formatet i en ny krimiserie. Hun kan nemlig opleves i TV 2's kommende dramaserie "DNA", der ruller hen over skærmen i efteråret 2019.