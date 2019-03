Foto fra realityverdenen vinder årets pressefoto

Prisen "Årets Pressefoto" går til freelancefotograf Bax Lindhardt.

Det oplyser Pressefotografforbundet i en pressemeddelelse.

Vinderen blev afsløret fredag eftermiddag på Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant i København.

I begrundelsen kalder juryen billedet, der er taget under begivenheden "Reality Awards", for et dybere blik ind i den verden, der kun ser sådan ud på overfladen.

- Blitzen fastfryser alt der sker i ét hug, så man får mulighed for at studere hele kaosset i detaljer, skriver juryen blandt andet i deres bedømmelse.

På fotoet ses en mandlig realitydeltager, der sprøjter champagne ud på unge kvinder.

165 fotojournalister, tv-fotografer og pressefotografer har i år indsendt 2545 fotografier og 53 web- og tv-produktioner til årets uddeling.

Pressefotografforbundet offentliggjorde i begyndelsen af januar de 28 nominerede.

Sidste år gik prisen til freelancefotografen Rasmus Flindt Pedersen for et billede taget i den krigshærgede irakiske by Mosul.

Prisen "Årets Pressefoto" er blev uddelt siden 1974.