Fortaler for kvinders rettigheder er kåret til Årets Dansker

Katja Iversen modtager pris som Årets Dansker for arbejdet med pigers og kvinders rettigheder på verdensplan.

Katja Iversen er blevet kåret til Årets Dansker af Berlingske.

Hun modtager prisen for sit arbejde med piger og kvinders rettigheder på verdensplan som topchef i den internationale organisation Women Deliver.

- Katja Iversen fokuserer ikke på problemerne, men på løsninger og fordele og den ressource, som kvinder og piger er.

- Hendes arbejde er helt usædvanligt. Hun rejser verden rundt og overbeviser regeringer, ngo'er og civilsamfund om, at de skal arbejde sammen om at løfte piger og kvinder.

- Hun gør det på en måde, så det takket være hende er blevet ekstremt synligt. Det er lykkedes for hende at bryde igennem, siger Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen.

Katja Iversen modtog prisen foran blandt andre Søren Pind, Jonatan Spang og Caroline Wozniacki. Hun var selv overrasket over hæderen.

- Det er fantastisk at have fået prisen. Det er en anerkendelse af ikke bare mit arbejde, men det store arbejde Women Deliver og en masse andre organisationer laver for piger og kvinders sundhed, rettigheder og ligestilling.

- Så jeg er meget glad og føler mig som en meget heldig kartoffel, siger Katja Iversen.

Prisen Årets Dansker gives til en person, som har sat sig særligt ambitiøse mål og nået dem til gavn for andre.

Det er læsere og brugere af Berlingske, der har haft mulighed for at indstille kandidater til prisen.

Derefter har Berlingskes redaktion udvalgt ti nominerede. I udvælgelsen har avisen lagt vægt på, at de nominerede repræsenterer er et bredt fagligt felt.

Læserne og en dommerkomité har sammen valgt en vinder. Læsernes og komitéens stemmer vægtede hver 50 procent.

Dommerkomitéen bestod af tidligere minister Bertel Haarder (V), iværksætter Habib Frost, forsker Eske Willerslev, skuespiller Hella Joof, hjerneforsker Peter Lund Madsen, direktør Malou Aamund og ansvarshavende chefredaktør på Berlingske Tom Jensen.

Sidste år var det den danske fodboldlandsholdsspiller Nadia Nadim, der modtog prisen. Også Margrethe Vestager, Dan Uzan og Selina Juul har modtaget prisen, siden den første gang blev uddelt i 2014.