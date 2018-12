Forsvarsminister: Bekymrende Trump-udmelding om Syrien

Det er dårligt nyt for stabiliteten i Mellemøsten, når USA's præsident, Donald Trump, meddeler, at han vil trække de amerikanske styrker ud af Syrien.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der frygter, at Islamisk Stat får frit spil i området, når amerikanerne er væk.

- Vi trak os også ud af Irak efter den anden golfkrig (i 2003, red.) og noterede en sejr. Men det gav bare mulighed for, at man organiserede sig i fred og ro.

- Det er lidt den bekymring, jeg også har omkring den amerikanske beslutning.

- Nu får Isil-krigerne sig et pusterum, og så kan de muligvis reorganisere sig og komme tilbage. Jeg synes, at det er for tidligt, at man trækker sig ud af Syrien, siger ministeren til Ritzau.

Han deler ikke Trumps opfattelse af, at Islamisk Stat er nedkæmpet.

- Vi har sørget for, at de ikke længere har kontrol over et bestemt territorium. Det er en vigtig sejr.

- Men der er stadig 30.000 Isil-krigere i Irak og Syrien, herunder 5000 europæiske fremmedkrigere. Så kampen har bare skiftet karakter, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han er også bekymret for, hvordan det fremover skal gå kurderne i området.

- De har været helt uvurderlige i kampen mod Isil, og vi ved, at de har mange fjender på alle sider.

- Der har den amerikanske tilstedeværelse været en beskyttelse mod, at de bliver svækket, siger ministeren.

Han understreger, at amerikanernes beslutning ikke får betydning for det danske bidrag til kampen mod Islamisk Stat.

Den opfattelse deler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der deler ministerkollegaens bekymring:

- Jeg var selv til stede i Irak i sidste uge og fik bekræftet, at USA fortsætter sit engagement der.

- Derfor har den amerikanske beslutning heller ikke i første omgang operative konsekvenser for den danske tilstedeværelse.

- Vi fortsætter, fordi det er helt afgørende, at vi ikke giver Isil mulighed for at vende tilbage, siger han.

Danmark er til stede i Irak for blandt andet at hjælpe med at træne de irakiske hærstyrker.

Men danske enheder hjælper også koalitionen med radarstøtte, med it og kommunikation og med medicinsk bistand.