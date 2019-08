Forsvarsklippen kæmper umulig kamp

Du har uhelbredelig kræft.

Den triste melding fik den tidligere landsholdsanfører René Henriksen sidste år, da han fik konstateret knoglemarvskræft.

Dermed er den tidligere forsvarsklippe - 13 år efter at han indstillede sin aktive karriere - i gang med en ny kamp, der aldrig kan vindes, men blot gå i forlænget spilletid i forhåbentligt mange år endnu.

- Det er en sygdom, jeg sagtens kan leve med i mange år. Men som sportsmand generer det mig, at jeg ikke kan vinde. At jeg ikke kan få sygdommen udryddet.

- Til gengæld kan jeg få den bragt ned på et minimum, så jeg i det mindste kan spille uafgjort, sagde René Henriksen til Ekstra Bladet i maj sidste år.

Eksspilleren, der tirsdag den 27. august fylder 50 år, brød igennem på topplan i en sen alder.

Men han nåede alligevel at være med ved fire slutrunder for Danmark og spille sig til en stor plads i hjerterne hos de fleste danske fodboldfans.

Forsvarsspilleren startede den professionelle karriere hos AB's succesrige hold i slutningen af 1990'erne.

I 1999 vandt han den danske pokalturnering med klubben, og han blev desuden kåret som årets pokalfighter.

Samme år skiftede René Henriksen til græske Panathinaikos, hvor han blev i seks år. I 2004 var han med til at vinde det græske mesterskab og den græske pokalturnering med klubben, som han spillede over 200 kampe for.

I 2005 vendte René Henriksen hjem til AB og sluttede karrieren af med en sæson i den næstbedste række.

Forsvareren var 28 år, da han i marts 1998 debuterede på A-landsholdet.

Samme år var han med ved VM i Frankrig uden at få spilletid, men det skulle snart ændre sig.

René Henriksen blev fast mand i landsholdets forsvar fra 1999 og frem til stoppet på landsholdet i 2004.

Det resulterede i 66 A-landskampe og fire slutrundedeltagelser, VM i 1998 og 2002 samt EM i 2000 og 2004.

René Henriksen overtog anførerbindet for Danmark midt under VM i 2002, da daværende landstræner Morten Olsen satte anfører Jan Heintze på bænken til den afsluttende kamp i gruppespillet mod Frankrig.

Henriksen beholdt anførerbindet, indtil han i 2004 indstillede karrieren på landsholdet efter 0-3-nederlaget til Tjekkiet ved EM.