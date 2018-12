Forsvarsadvokater slås om klienterne

Konkurrencen blandt forsvarsadvokater er blevet skærpet. Det betyder, at flere og flere advokater ruller det store reklameapparat ud for at skabe mest mulig omtale og dermed sikre lukrative klienter.

Det fortæller Landsforeningen af Forsvarsadvokater og flere forsvarsadvokater til Ritzau.

En af de forsvarere er Mette Grith Stage. Hun fortæller, at konkurrencen er blevet hårdere i løbet af de ti år, hun har været forsvarsadvokat.

- Når man starter sit eget firma, er man meget sulten og engageret, og man gør, hvad man kan for at profilere sig. Det gælder ikke kun advokater, men i alle brancher.

Advokat Anders Schønnemann Olesen har også en professionelt anlagt hjemmeside med adressen detbedsteforsvar.dk.

- Jo, jeg er bevidst om, at det er et lidt frækt navn. Men det siger jo noget om den ydelse, jeg i alle sager forsøger at levere - og så er det til at huske.

- Så jeg fravalgte det klassiske og dydige og tog chancen. Også fordi det jo kun er en hjemmesideadresse - markedsføringen foregår under mit firmanavn, Schønnemann Advokatfirma.

Begge mener, at det er helt naturligt, at man gerne vil vise sine resultater frem.

- Det gør man jo for at opbygge en form for etos ved at vise, at man er dygtig og har lavet nogle gode resultater. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være at fragå de klassiske advokatdyder, siger han.

Ifølge kommunikationsrådgiver Kresten Schultz-Jørgensen, der er direktør i kommunikationsfirmaet Oxy og underviser i CBS i strategisk kommunikation, skal forsvarsadvokater passe meget på.

- Vi lever i et meget konkurrencepræget samfund, og det er det her i den grad et udtryk for. Det er en måde at dyrke sig selv som rockstjerne, hvor det handler om at råbe højest, siger han.

Spørgsmål: Forsvarsadvokater er erhvervsdrivende, så er det ikke helt i orden, at de reklamerer for deres egne firmaer?

- Der er det forkerte i det, at advokatfaget aldrig bare handler om at lave en god forretning. Selvfølgelig skal man have sin løn betalt, men faget handler først og fremmest om retfærdighed og ikke om at score kassen.

Både Mette Grith Stage og Anders Schønnemann Olesen begrunder den øgede konkurrence med, at der er blevet færre, større advokatfirmaer end tidligere.

I dag er der flere enkelt- og tomandsvirksomheder, og det betyder, at forsvarsadvokaterne er flere om buddet.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater mærker også, at konkurrencen er blevet skærpet, fortæller formand Kristian Mølgaard. Han kalder det dog "usagligt", at pressen i så høj grad opsøges.

- Det, at man opsøger pressen og fortæller om egne meritter, er ikke overførbart til andre sager. Sager er individuelle, så jeg mener, at det handler mere om at etablere en kendisfaktor frem for en kvalitetsfaktor.