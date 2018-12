Forsvarets agenter ser spændinger i Arktis

Rusland holder flere militære øvelser i Arktis og er i færd med at bygge flere fremskudte baser på sin golde nordkyst. Det har fået vestlige lande til at behandle Arktis ud fra et mere militært perspektiv, og det kan give spændinger i det ellers politisk lavspændte område, advarer Forsvarets Efterretningstjeneste. På billedet ses en russisk forskningsstation fra en tidligere ekspedition til Nordpolen.