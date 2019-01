Forsvarere må ikke se video fra hotel i stor svindelsag

I sag om hæleri for mere end en halv milliard kroner har politiet aflyttet mere end 2000 timers samtaler.

En videooptagelse fra et hotel i Brøndby er et af mange stridspunkter i en stor straffesag om hæleri for mere end en halv milliard kroner og om unddragelse af 290 millioner i skatter og afgifter i forbindelse med sort arbejde.

17 mænd er tiltalt i sagen. Fire af dem opholdt sig en dag i efteråret 2017 på A Hotel på Vibeholms Allé i Brøndby.

Og onsdag har anklagerne i Retten i Glostrup afspillet en del af en videofilm, som blev optaget af hotellets eget kamera i lobbyen om formiddagen 10. oktober.

Man ser blandt andet nogle mænd i en restaurant lige ved lobbyen. Den ene smører sig en mad fra buffet'en. De aner ikke, at politiet stormer frem kort efter.

- Jeg vil gerne se de sidste tre minutter før anholdelsen, siger advokat Jakob Arrevad, der forsvarer en af mændene på filmen.

Men specialanklager Maria Cingari er hurtig med en afvisning.

- Videoen bliver ikke frigivet. Det hele er foregået efter reglerne, bedyrer hun.

Det er langt fra ligegyldigt, hvor personerne præcist befandt sig, inden betjentene gik i aktion klokken 10.40.

På det bord, hvor tre af mændene sad, lå nemlig et USB-stik og fire simkort, som nu indgår som politiets beviser for deltagelse i systematisk svindel.

Den fjerde mand, som er Jakob Arrevads klient, stod ifølge en oversigtstegning lavet af politiet ganske tæt på bordet. Men tegningen er fejlagtig, mener Arrevad.

- Han stod henne ved en skranke og talte med en elektriker. Denne tegning bestrides. Det er symptomatisk for hele sagen, at man får placeret min klient lige i nærheden, siger han.

Hverken under aflytninger eller ransagninger har politiet fundet belastende materiale mod den 45-årige klient, lyder det.

Det er meget usædvanligt, at forsvarere ikke må få adgang til politiets efterforskningsmateriale.

Anklagerne forklarer, at retten har godkendt, at forsvarerne og de tiltalte ikke må se hele videofilmen.

Nogen forklaring gives ikke under diskussionen mellem forsvarer og anklager. Men en mulig årsag er, at PET-betjente deltog i anholdelsesaktionen.

Under efterforskningen har betjente fra specialgruppen Særlig Efterforskning Øst aflyttet telefoner og rum. Desuden har der været skygninger og aflæsning af computere. Over 2000 timers snak er optaget.

Under onsdagens retsmøde ser tilhørerne blandt andet fotos af bundter af kontanter, håndskrevne sedler og af guldbarrer, som blev fundet i en bankboks i Frankfurt.

Der er også billeder fra Google af en stribe ejendomme i Helsingør, Dragør, Stenløse, Taastrup og andre steder. Alle tilhører et selskab, som en af de tiltalte ejer.

Her boede en række udlændinge. De anede intet om, mener anklagerne, at de overfor myndighederne stod opført som direktører i en stribe skraldespandsselskaber, som blev brugt til påstået hvidvaskning af 466 millioner kroner.

De første afhøringer af de tiltalte ventes at foregå enten 30. januar eller 6. februar.