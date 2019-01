Retten giver forsvarere lov til at hyre ekstra juridisk bistand i sag om bedrageri og svig for halv milliard.

En sag om svig og bedrageri for 420 millioner kroner er så ressourcekrævende, at to forsvarsadvokater nu får lov til at hyre ekstra hjælp.

Det har Retten i Viborg tirsdag afgjort.

Sagen handler om erhvervsmanden Bent A. Nielsen, der er tiltalt for mandatsvig og bedrageri for op mod en halv milliard kroner.

Sagen blev indledt 1. november sidst år, og der har været afholdt fem retsmøder.

Ved det sjette retsmødes begyndelse tirsdag var det planen, at Bent A. Nielsen for første gang i sagen skulle afgive forklaring.

Men forsvarene kommer i stedet med en anmodning til domsmandsretten dels om ekstra juridisk bistand, dels om udsættelse af sagen.

- Nu sidder vi i sumpen. Hver gang vi siger noget, kommer der modnotater fra anklagemyndigheden.

- Hver gang det sker, føler vi en pligt til at tilbagevise det. Det har vi kunnet indtil nu, men det er ufatteligt ressourcekrævende, siger forsvarsadvokat Erik Werlauff.

Domsmandsretten tyggede på kravet en halv times tid. Dommer Bybjerg Nielsen meddelte herefter, at forsvaret kan bruge foreløbig 50.000 kroner til ekstra hjælp.

Men dommeren afviser to andre krav fra forsvarene om udsættelse af sagen og om påstået inhabilitet hos bagmandspolitiet.

Sidstnævnte skyldes, at to konsulenter, som bagmandspolitiet har gjort brug af i sagen, ifølge forsvarene er inhabile.

De har tidligere været ansat hos henholdsvis et revisionsfirma, der er part i sagen, og en af de banker, der påstås at have tabt penge i sagen.

Men dommeren afviser det med henvisning til, at de nævnte personer ikke i deres tidligere ansættelse har beskæftiget sig med Bent A. Nielsens virksomhed Genan.

Genan er den førende virksomhed i verden inden for genbrug af brugte dæk.

Det var Bent A. Nielsen, der stiftede virksomheden i Viborg. Senere blev der etableret tre filialer i Tyskland og én i USA. Men i 2014 væltede korthuset tilsyneladende, og der opstod anklager om sminkede regnskaber.

I 2018 blev der rejst tiltale mod Bent A. Nielsen og en daværende revisor.

Anklagen går på svig og bedrag for 420 millioner kroner.

Bent A. Nielsen skal blandt andet have trukket 73 millioner kroner ud og anvendt dem til private formål, herunder køb af en privat lejlighed, renovering af privat sommerhus og overførsler til familiemedlemmer.

Bent A. Nielsen og revisoren nægter sig skyldig.

Det er planen, at der falder dom i sagen til marts.