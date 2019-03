Torsdag gik 10 medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) fri for drabsforsøg, men blev i stedet kendt skyldige i grov vold og forsøg på grov vold.

Anklagemyndigheden mener dog, at der er særlige omstændigheder, der gør, at forbrydelserne er strenge nok til at sprænge strafferammen på området, der ligger på seks år.

Det modsætter forsvarsadvokat Mette Grith Stage sig, da hun foran nævninger og dommere argumenterer for strafudmålingen ved Retten på Frederiksberg.

- Den slags vold er i sagens natur altid alvorlig og altid groft, siger hun.

- Men vi er ikke i nærheden af at være oppe på det niveau på seks til otte års fængsel, som anklagemyndigheden lægger op til. Vi ligger nærmere på det halve, siger hun.

Påstanden møder opbakning fra de andre forsvarere i retssal 001 ved Retten på Frederiksberg, der behandler sagen, hvor 16 LTF'ere i første omgang var tiltalt.

Torsdag blev fem mænd frikendt, mens den sidste blev pillet ud tidligere i forløbet, da anklageren måtte meddele, at han var blevet forvekslet med en anden.

Retssagen havde potentiale til at blive historisk, da den - med den oprindelige tiltale for drabsforsøg - kunne udløse domme på livstid.

Det skyldes de bandepakker, der er blevet indført de senere år. En af dem medfører, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis det bliver begået som led i en bandekonflikt.

Men det har ikke været muligt for anklagemyndigheden at bevise, at det var med drab for øje, at de i 2017 trængte dybt ind i Brothas territorie på Nørrebro.

Det var heller ikke muligt at bevise i tilstrækkelig grad, at de ville dræbe, da de senere angreb en ung mand på Tagensvej ikke langt væk.