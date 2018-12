Forsvarer kræver voldtægtsdom ophævet: Tolk var med-efterforsker

Politiet har begået klare fejl i en alvorlig voldtægtssag mod en 35-årig ukrainsk mand, og derfor bør dommen ophæves og sagen gå om.

Det er kravet i Vestre Landsret torsdag fra advokat Jan Schneider, der repræsenterer ukraineren.

I retsmødet erkender en anklager, at der er begået fejl - men de bør ikke have drastiske konsekvenser, mener hun.

I sommer blev den tiltalte idømt fængsel i otte år af Retten i Aarhus. Han blev fundet skyldig i tre tilfælde af voldtægt, vidnetrusler, afpresning og tyverier. Desuden blev han udvist.

Han ankede sagen til frifindelse, og nu behandler Vestre Landsret den usædvanligt grove sag.

Ifølge forsvareren er der dukket nye oplysninger op, der sår alvorlig tvivl om efterforskningen.

Dels har det ifølge Jan Schneider vist sig, at en efterforsker fra Østjyllands Politi i strid med reglerne har fremsendt politiets afhøringsrapporter til vidner.

Dette er i direkte strid med en instruks fra Rigsadvokaten. "Et vidne har således ikke adgang til inden afhøringen i retten at gennemlæse en politirapport om vidnets tidligere forklaring til politiet", hedder det.

Desuden har en tolk, som politiet benyttede, ifølge forsvareren spillet en aktiv rolle i efterforskningen.

- Tolken har reelt ikke fungeret som tolk, men som med-efterforsker i sagen, siger Jan Schneider.

Han har torsdag læst højt fra en omfattende korrespondance mellem efterforskeren og tolken.

Her skriver efterforskeren blandt andet: "Jeg har omskrevet lidt af din supergode beretning. Er du enig, slutter du bare af med din underskrift."

Efterforskeren har også bedt tolken indhente bankoplysninger - noget der normalt kræver et tilsagn eller en kendelse fra en dommer.

I en mail kalder han i øvrigt tolken for "agent 007 på prøve".

Jan Schneider har nu klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) over efterforskeren.

Senioranklager Rikke Holm Simonsen fra Statsadvokaten i Viborg indrømmer i sin procedure, at der er begået fejl.

- Det, vi har set nu, er ikke sådan, man efterforsker straffesager, siger hun.

Men det ændrer ifølge senioranklageren ikke på, at vidneforklaringerne er troværdige.

- Det er vidneforklaringer, der er beviset. Her må man vurdere, om tolkens indblanding og udlevering af rapporter har kunnet medføre, at vidner har siddet og kunnet afgive falsk forklaring.

- Der er ikke noget, der tyder på, man har forsøgt at få vidner til at fortælle om noget, der ikke er sket eller forsøgt at få vidner til at ændre forklaring, siger hun.

For nylig kom det frem, at reglen om, at vidner ikke må læse afhøringsrapporter, er blevet tilsidesat af Fyns Politi i en straffesag. Statsadvokaten sagde i oktober til Ritzau, at netop den slags indgår i kontrollen af politiet.

I voldtægtssagen ventes landsretten at træffe afgørelse i den kommende uge.