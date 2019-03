Forsvarer kæver millionerstatning efter fejlagtig fængsling i bandesag

Da en omfattende bandesag med 16 tiltalte gik ind i sin afsluttende fase tidligere på måneden, kom anklagemyndigheden med en opsigtsvækkende besked.

Den ene tiltalte, en mand på 24 år som havde siddet fængslet i omkring halvandet år, var blevet forvekslet med en anden.

Nu kræver hans forsvarer, Jane Ranum, en erstatning på 1.689.027 kroner, oplyser hun til Ritzau.

Pengene dækker over uberettiget frihedsberøvelse, uberettiget telefonaflytning og tabt arbejdsfortjeneste.

- Politiet har omkring gerningstidspunktet haft et billede, som man internt har sendt rundt, og så har man haft nogle tip, om hvem det kunne være, og dem har jeg først fået nu.

- Politiet har simpelthen haft interne oplysninger om, at det kunne være en anden end min klient, og den oplysning har man ikke givet mig, siger hun.

Anklagemyndigheden meddelte under de afsluttende bemærkninger, at den 24-årige ikke var den, man mente at have identificeret på et billede.

Men det var oplysninger, som forsvareren selv og retten langt tidligere burde have haft indsigt i, vurderer Ranum.

- Jeg mener, at det er rigtig, rigtig groft, det, der er sket her. Det er åbenlyst, at jeg havde krav som forsvarer til aktindsigt i det bilag, siger hun.

- Jeg kan også konstatere, at anklagemyndigheden har været ude og på Københavns Politis vegne at meddele, at det er en fejl, der er blevet begået.

Ifølge Ranum var den unge mand måske slet ikke blevet fængslet og i hvert fald ikke i så lang tid, hvis hun havde haft adgang til dokumenterne.

De mange bandemedlemmer var oprindeligt tiltalt for drabsforsøg. 10 af dem endte med at blive kendt skyldige i grov vold og forsøg på grov vold.

Men netop tiltalen om drabsforsøg ligger forsvareren vægt på i det høje erstatningskrav.

Hun understreger også, at der foreligger en grov pligtforsømmelse i den måde, som politiet og anklagemyndigheden har håndteret sagen på.

Politiet og anklagemyndighedens håndtering af sagen får også advokaten til at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Overfor Berlingske har chefanklager Ida Sørensen ved Københavns Politi sagt, at det var nye oplysninger i sagen, der gjorde, at manden blev løsladt.

Chefanklageren kaldte det en "ærgerlig sag".